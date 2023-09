Rocco Bellantone nuovo presidente Iss/ Silvio Brusaferro saluta: “Anni storici e straordinari”

Cambio della guardia all’ISS, l’Istituto superiore di sanità. Il numero uno per anni, Silvio Brusaferro, lascia il posto a Rocco Bellantone. “Sono stati anni ‘storici e straordinari’ – ha raccontato il presidente uscente, come si legge su RaiNews, salutando quindi la guida dell’istituto – dove l’Istituto Superiore di Sanità è stato chiamato ad un incessante e totalizzante impegno che ha richiesto il contributo di tutte le Sue componenti. È proprio grazie a questo impegno che la consapevolezza, nel nostro Paese, di quanto sia rilevante ed essenziale la presenza di Iss per promuovere e tutelare la salute, è oggi ancor più largamente diffusa”.

La lettera è stata scritta dopo l’incontro di ieri con il ministro della salute, Schillaci, che gli ha comunicato il successore, appunto Rocco Bellantone. Quest’ultimo è professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’università Cattolica, nonché membro del CSS, il Consiglio Superiore di Sanità. E’ stato inoltre preside della facoltà di medicina sempre alla Cattolica di Roma e direttore di medicina al Policlinico. “In questi 4 anni – le parole dei colleghi direttori dell’Iss a Brusaferro – abbiamo traguardato assieme diverse trasformazioni ed evoluzioni organizzative, amministrative e strutturali dopo averle concordate nell’autunno 2019. Iss ha acquisito nuove competenze e partecipazioni a reti nazionali e internazionali ed è attore protagonista nel gestire alcune delle progettualità nazionali ed europee più rilevanti per la salute del Paese”.

ROCCO BELLANTONE NUOVO NUMERO UNO ISS AL POSTO DI BRUSAFERRO: ATTESA SOLO L’UFFICIALITÀ

Brusaferro da oggi tornerà nei panni di ordinario Igiene Generale ed Applicata presso la Università di Udine “ed in questa veste continuerò ad occuparmi ed impegnarmi per la Sanità Pubblica e sono certo che, con molti di voi, non mancheranno le occasioni di collaborazione e sinergia”.

L’incarico di Rocco Bellantone dovrà essere formalizzato attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, dopo il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ma non ci saranno comunque sorprese. Attraverso una nota il ministero della salute ha fatto sapere che “ha nominato il professor Rocco Bellantone commissario straordinario dell’Istituto per un periodo di sei mesi e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente” e che “Il commissario straordinario – conclude il comunicato – assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”.

