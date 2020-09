Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele/ Rimossa ciste alla mandibola

Oltre a Silvio Berlusconi c’è un altro noto esponente della politica italiana all’ospedale San Raffaele: si tratta di preciso di Rocco Casalino. A darne notizia è l’agenzia Adnkronos poco fa, secondo cui l’ex concorrente del Grande Fratello, portavoce del presidente del consiglio Giuseppe Conte, sarebbe stato sottoposto ad un intervento di chirurgia, un’asportazione di una ciste dalla mandibola, operazione di routine. Sempre in base a quanto ricoverato, “l’uomo ombra” del Premier dovrebbe essere dimesso già nella giornata odierna, per far rientro poi a Roma e tornare ad affiancare il professore pugliese nel suo lavoro quotidiano. Casalino è stato uno dei protagonisti del gossip di questa estate, e negli scorsi giorni era finito sulle pagine del settimanale rosa “Chi”, diretto da Alfonso Signorini. Il portavoce del Premier era stato paparazzato in Salento assieme a Josè Alvarez, il suo fidanzato cubano che sembrava avesse definitivamente rotto.

ROCCO CASALINO E LA STORIA D’AMORE CON ALVAREZ

Scatti che sembrano confermare il ritorno di fiamma fra i due, nonostante le notizie raccontavano di una rottura soltanto pochi mesi fa, dopo che tra l’altro Alvarez era stato coinvolto in una vicenda riguardante un’operazione di trading online. “Rocco non sapeva di questa storia – aveva subito precisato Alvarez ai microfoni di Repubblica per fare chiarezza sulla vicenda – mi vedeva negativo senza però capire il perché. Lì è iniziato il nostro distacco, adesso è troppo tardi per tornare indietro“. Casalino aveva spiegato che era da tempo in crisi con il compagno cubano, e che la questione del trading era stata di fatto la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Così che dopo qualche settimana dalla notizia, Rocco era stato pizzicato sempre dai giornali di gossip in compagnia di una nuova presunta fiamma, leggasi l’attore Gabriele Rossi, che più volte tra l’altro quest’anno era stato accostato a Gabriel Garko, rapporto mai chiarito fino in fondo. Ovviamente le foto pubblicate da Chi hanno immediatamente smentito la liason.



