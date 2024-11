Rocco De Angelis e Maria Esposito: le parole d’amore di lei

Rocco De Angelis è il ragazzo con cui Maria Esposito avrebbe ritrovato l’amore. Dopo essersi dichiarata single lo scorso marzo nel salotto di Verissimo, l’attrice di Mare Fuori, diventata famosa grazie al personaggio di Rosa Ricci, ha ufficializzato la relazione con Rocco De Angelis con una serie di foto pubblicate sui social scrivendo una didascalia chiarissima. “Può sembrare una storia come tante, può sembrare una storia materiale, può sembrare qualsiasi cosa in realtà. Ma ciò che è realmente lo sappiano noi e Dio! Per assurdo, sembra quell’amore dei film. Ma noi non siamo attori in questa realtà! TI AMO P SEMP”, ha scritto a corredo delle immagini scattate insieme.

Dopo la presentazione sui social, però, Maria Esposito ha cancellato le foto scatenando rumors su una presunta rottura. L’attrice, però, non ha mai commentato preferendo mantenere il più stretto riserbo sulla situazione.

Rocco De Angelis: “Grazie alla mia famiglia, per avermi insegnato i valori sani”

Rocco De Angelis è nato nel 1997 è un bartender napoletano, proprietario di due locali e insegnante di mixologia, ma anche molto conosciuto sui social, in particolare su Tik Tok. Pur essendo giovanissimo, inoltre, ha ottenuto anche diversi premi. Amante del proprio lavoro, ha anche pubblicato il suo libro dal titolo Il cocktail perfetto. L’arte di bere. Dalla A allo Spritz, una guida all’arte del bartender.

“Grazie alla mia famiglia, per avermi insegnato i valori sani per apprezzare le vere cose belle della vita, che non sono quelle materiali. Grazie a tutti i miei datori di lavoro, da quello che mi ha coccolato a quello che mi ha fatto conoscere l’eccesso! Grazie ai miei collaboratori, al mio team, i miei ragazzi, che da qualche anno mi seguono in tutto e per tutto, dentro e fuori dal bar, non a caso se ringrazio loro, evito di ringraziare i miei amici, perché sarebbe come ringraziarli due volte! Grazie ai miei clienti, ai miei sponsor che mi sostengono ogni giorno nel concreto, affinche tutti i nostri sogni possano realizzarsi”, ha scritto sui social.

