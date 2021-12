Rocco Hunt a Capodanno in Musica 2022/ Il successo dopo il disco d’oro di Fantastica

Rocco Hunt farà parte della lista dei cantanti che si alterneranno sul palco del 31 dicembre durante la serata che accompagnerà il pubblico italiano durante le ultime ore del 2021. Capodanno in Musica avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e proseguirà ad oltranza fino allo scocco della mezzanotte e all’inizio dei festeggiamenti per il nuovo anno.

Oltre a Rocco Hunt ci saranno numerosi altri cantanti italiani, presentatori, attori e ospiti amati dal grande pubblico che si impegneranno per creare un evento leggero e divertente, come deve essere l’ultima sera dell’anno che sta per concludere. Rocco Hunt è sicuramente un ospite perfetto per questa tipologia di serata, dal momento che grazie alle sue canzoni e al suo spirito leggero e frizzante riesce sempre a conquistare il pubblico, a trascinarlo e a farlo divertire, cantare e ballare insieme a lui.

Rocco Hunt sul palco di Capodanno in Musica 2022

Rocco Hunt è nato è nato il 21 novembre a 1994 a Salerno e ha ottenuto grande successo e affetto da parte del pubblico a partire dalla sua vincita al Festival di Sanremo del 2014 all’interno della sezione delle nuove proposte con la canzone “Nu juorno buono”. Il rapper da poco ha condiviso con tutti i suoi fan la gioia del suo matrimonio con la moglie Ada e i momenti di intimità con suo figlio.

Ultimamente sta realizzando diverse collaborazioni: recentemente ha realizzato il video del singolo con Emis Killa “Fa o’ brav”, estratto dall’album in collaborazione con Emis Killa, Yung Snapp, Mv Killa e Lele Blade. Inoltre, il suo brano “Fantastica”, pubblicato a settembre in collaborazione con il gruppo Boomdabash, ha da pochi giorni raggiunto grande successo classificandosi come disco d’oro. Tra i tanti impegni lavorativi il cantante è salito sul palco di Rai 1 per lo spettacolo organizzato da Fiorella Mannoia, La versione di Fiorella, chiamato come ospite assieme ad Alice e Alex Britti.

