Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ Famiglia unita e “allergica” al gossip

Ada e Giovanni sono rispettivamente la compagna e il figlio di Rocco Hunt, stella della musica italiana e dei tormentoni estivi che, nella serata di oggi, venerdì 10 settembre 2021, si esibirà all’Arena di Verona sul palco dei Seat Music Awards. Da qualche anno a questa parte, infatti, il rapper campano è uno dei protagonisti indiscussi delle estati italiane, grazie anche al suo fortunato sodalizio con la bravissima e bellissima Ana Mena, con la quale ha fatto ballare davvero tutti al ritmo della hit “Un bacio all’improvviso”, capace di raggranellare migliaia di ascolti sulle piattaforme online.

Tuttavia, nonostante con la cantante spagnola formi una coppia davvero bellissima, nel cuore dell’artista di Salerno c’è spazio solo per la sua Ada, che nel 2017 l’ha reso per la prima volta papà del piccolo Giovanni. Una paternità arrivata decisamente presto per Rocco Hunt, il quale però ha più volte confermato di non patire troppo il peso del suo ruolo da genitore. E poi, la sua dolce metà sembra rendergli la vita davvero speciale, tanto che il suo sguardo si illumina ogni volta che ne parla (anche se ciò non accade molto spesso…).

COMPAGNA E FIGLIO: LA VITA PRIVATA DI ROCCO HUNT

Non parla spesso della sua fidanzata Rocco Hunt, dicevamo. La coppia, da sempre, è molto riservata e non ricerca un’assidua esposizione mediatica, tenendo in maniera particolare alla propria privacy, a maggior ragione da quando è arrivato “Little Johnny”, come papà Rocco chiama suo figlio. I riflettori dello spettacolo e del gossip non hanno mai illuminato la vita di Ada, tanto che su di lei, praticamente, non si hanno grosse informazioni, se non alcune dichiarazioni pronunciate proprio dal cantante.

“Rispetto a quello che avevo prima – ha affermato in un’intervista – mi sento già appagato e ho potuto aiutare i miei genitori e il mio ‘nuovo’ fratellino di tre anni e mezzo, Gabrielino. L’amore? Con Ada la relazione va avanti da un po’, quindi vuol dire che le sta bene se la chiamo cinquanta volte al giorno…”. Un innamoramento intenso (forse anche un po’ di sana gelosia) che testimonia la solidità del sentimento reciproco.

