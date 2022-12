Rocco Hunt, Capodanno in musica/ A’ vita senz’ e te (Me fa paura) il nuovo singolo

Rocco Hunt, Capodanno in musica: il suo nuovo singolo

Rocco Hunt si presenterà a Capodanno in musica con una succosa novità. Ci chiediamo se riuscirà il nuovo singolo, da poco uscito, a ripetere il successo avuto dal tormentone di questo estate, cioè il celebre Caramello, cantato insieme a Lola Indigo ed Elettra Lamborghini? Chi ben comincia è a metà dell’opera, quindi a giudicare dall’esordio, la risposta può essere affermativa considerando che “A’ vita senz’ e te (Me fa paura)”, questo il titolo del nuovo singolo, conta già centinaia migliaia di visualizzazione su YouTube.

Il videoclip è stato diretto da Vincenzo Paccone e racconta la storia di due giovani innamorati la cui storia d’amore è scandita dai versi di Rocco Hunt, filmato mentre interpreta il brano in diverse location. Sicuramente rimane uno dei cantanti più interessanti del panorama nazionale anche perché ogni sua canzone è in grado di portare allegria lasciando un ampio spazio di manovra alla riflessione. Non ci resta ora che ascoltarlo per vederlo esprimersi ancora una volta su altissimi livelli.

Il disco di platino di Rocco Hunt

Per promuovere il singolo Rocco Hunt ha rilasciato una lunga intervista alla sezione musicale di Fanpage. Tra le altre cose, in questa lunga conversazione con l’artista salernitano, ci viene ricordato come il cantante sia riuscito a ottenere il disco di platino non solo in Italia, ma anche in Spagna, riuscendo addirittura ad avere il disco di diamante per il suo grande successo sul non sempre facile mercato musicale francese. Rocco Hunt in questa intervista rivela ai suo fan di essere voluto tornare nella sua comfort zone e che per questo motivo la canzone è in napoletano.

Inoltre si definisce un ragazzo solare e forse per questo motivo, secondo lui, è riuscito ad avere successo da tre estati di fila ormai. Rocco Hunt ha parlato del suo successo in generale, del non considerare di partecipare a Sanremo, almeno per un futuro prossimo.











