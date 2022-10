Rocco Hunt, chi é il fratello Frenk? / “Anch’io sono capace di fare musica..”

Verissimo, Rocco Hunt tra gli ospiti in studio: il fratello Frenk é un cantante come lui

Ritorna per il consuetudinario appuntamento TV del weekend di Canale 5, Verissimo, che tra gli altri previsti nella puntata datata 8 ottobre 2022 vede ospite in un’apparizione TV, Rocco Hunt, ormai protagonista di un eterno paragone con il fratellino, Frenk. Nel salottino di Verissimo, Rocco Hunt torna a raccontarsi a tutto tondo, come uomo e artista, incalzato dalle domande della padrona di casa, Silvia Toffanin. In un autunno costellato di nuovi traguardi, tra cui l’evento di arti performative dedicato alla generazione zeta, che lo attende a L’Aquila, Riscopriamo l’Europa, e il tour attivo da ottobre 2022, Libertà+Rivoluzione Tour, Rocco Hunt fa parlare di sé anche per la competizione che gli si viene attribuita in un continuo paragone con il fratello Francesco Pio Pagliarulo in arte Frenk.

Rocco Hunt, chi è Rocco Pagliarulo?/ Dalla vittoria a Sanremo Giovani a re dei tormentoni estivi

Con il rilascio risalente a 4 anni fa, del primo singolo dal titolo “24 Carati”, come ripreso da ASalerno.it Frenk intende dimostrare che é capace di fare musica, proprio come il fratello Rocco Hunt, anche se nel genere si dichiara diverso dal più famoso dei fratelli originari di Napoli. “24 Carati” è una denuncia alla falsità -ha fatto sapere il fratello dell’ospite a Verissimo del singolo di debutto-. È un singolo diretto, impulsivo ed a tratti spavaldo che stravolge le metriche tradizionali ed è rivolto a chi giudica senza cognizione di causa”. Il brano nasce dalla volontà dell’artista di raggiungere la sua metà, che é la verità, la sua, seppur consapevole di dover fare fronte al peso dei paragoni continui con Rocco Hunt e l’etichetta affibbiatagli dai detrattori, di “Fratello di..”. Ma come sono i rapporti intercorrenti tra i due fratelli?

Ada, la moglie di Rocco Hunt/ "Mio figlio Giovanni e mia moglie sono tutto per me"

Nonostante il chiacchiericcio mediatico sulla competizione che si accende tra i due fratelli di Napoli, il trapper Frenk dichiara di essere supportato nel suo sogno di fare musica, proprio dal fratello rapper, Rocco Hunt: «Come giusto che sia – racconta il fratello dell’ospite di Verissimo -, accolgo di gran vanto gli eventuali paragoni”.

Tra i nuovi impegni d’autunno per Rocco Hunt, ospite a Verissimo, “Riscoprire l’Europa”

Oltre alla nuova ospitata TV registrata ai microfoni di Verissimo, l’autunno di Rocco Hunt si preannuncia ricco di impegni in agenda.

Alfonsina e Giovanni, genitori Rocco Hunt/ "E' umile, non si monterebbe mai la testa"

Insieme a Morgan e Dundu, pupazzo gigante animato e illuminato, Rocco Hunt diventa uno degli appuntamenti di punta della parte ludica del ricco programma del Festival “Riscoprire l’Europa”, che si apre sabato 8 ottobre, all’Aquila. Trattasi di uno spettacolo di arti performative “Sonics in Meraviglia”, in partenza alle 21,00, live in Piazza Duomo. La manifestazione é dedicata ai giovani ed é presentata questo sabato nella sede comunale di Palazzo Fibbioni. Accoglie ben 38 eventi, nel lasso di tempo di 8 giornate, che coinvolgono la città e il comprensorio, nel mezzo di incontri e dibattiti su temi focus di interesse della collettività, come la riqualificazione e la rigenerazione urbana, la digitalizzazione, la transizione ecologica, la mobilità sostenibile, e ancora l’istruzione e la ricerca, l’inclusione e la coesione, la salute e lo sport, ma anche mostre, spettacoli e performance. Punta dell’iceberg di questi appuntamenti previsti sono lo spettacolo di venerdì 14 alle ore 21,00 al Ridotto del Teatro comunale “Il classico Morgan – Morgan meets Angelo Valori & Medit Orchestra” e il concerto di chiusura per l’evento di Rocco Hunt, datato domenica 16 ottobre.

Prosegue, quindi, incontrastata la carriera artistica di Rocco Hunt, reduce dal successo del tormentone estivo “Caramello, che il rapper ha inciso in collaborazione con Lola Indigo ed Elettra Lamborghini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA