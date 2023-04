Rocco Papaleo e gli esordi da attrice di Giorgia/ “Risultato eccezionale, io suo fan”

Il grande attore italiano Rocco Papaleo è stato intervistato stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si parla della Lucania, terra del noto artista e a riguardo ha spiegato, sottolineando l’uscita del suo nuovo film Scordato, girato proprio nella sua terra: “Mi ero fatto un giro un po’ fuori per vedere il mondo – racconta Rocco Papaleo in diretta tv – e non mi è piaciuto e sono tornato dalle mie parti”.

“Come è il film? E’ un film molto affettuoso nei confronti della mia ragione ma nemmeno troppo velatamente polemico su alcune questioni, tra l’altro mi faceva piacere sentire la citazione di Leonardo Sinisgalli e aggiungerei un’altra cosa sempre della sua famosa lettera ai lucani, ovvero, che noi lucani non sappiamo prendere i complimenti”. In studio la giornalista Maria Soave, anche lei lucana, conferma le parole dell’attore: “E’ vero, questa cosa ci da un po’ fastidio forse per quel misto di cultura cattolica e l’attenzione all’invidia, la paura che fa parte delle nostre tradizioni, noi dobbiamo volare bassi e non farci troppo grandi agli occhi degli altri”.

ROCCO PAPALEO: “ECCO PERCHE’ SI CHIAMA SCORDATO IL FILM”

Massimiliano Ossini, il conduttore di Uno Mattina, ha quindi incalzato Rocco Papaleo sul titolo del suo film: “Perchè scordato? E’ la storia di un accordatore di pianoforti che accorda il pianoforte ma lui è scordato per eccellenza. Lui ha dimenticato o forse ha voluto dimenticare dei tratti della sua vita trascorsa dove si annida quel malessere che lo ha reso questa persona così dissociata dal contesto”.

La particolarità di Scordato è che per la prima volta esordisce dietro alla cinepresa la cantante Giorgia: “E’ uno dei miei fiori all’occhiello – ha spiegato Rocco Papaleo – ho sempre avuto un grande affetto, una grande stima, sono un suo fan irriducibile, avevo intravisto in lei una potenzialità come attrice, l’ho convinta, ci siamo presi un periodo di apprendistato e di training e dopo di che si è deciso di provarci e secondo me il risultato è eccezionale. Non spetta a me dirlo ma da stasera nei cinema appuntamento con scordato”.

