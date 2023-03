Sonia Peng e Nicola, ex moglie e figlio Rocco Papaleo/ “Sarò legato per sempre”

Rocco Papaleo: “mia moglie Sonia Peng? Un matrimonio da cui è nato un figlio”

Sonia Peng e Nicola sono la ex moglie e figlio di Rocco Papaleo. Nonostante la fine dell’amore, la coppia è rimasta in ottimi rapporti come confermano le parole che l’attore ha dedicato alla ex moglie e compagna, madre del suo unico figlio Nicola. Dalle pagine di Vanity Fair, infatti, l’attore e regista parlando proprio della ex compagna ha rivelato: “lei era una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Un bell’incontro da cui è nato un figlio e, subito dopo, un matrimonio. Ma altrettanto civilmente, qualche anno dopo, ci siamo separati”. Non solo, l’attore parlando dei motivi che hanno causato la fine del matrimonio con la ex compagna ha lasciato intendere che sia finito per la mancanza di emozioni.

Amici 2023 serale, Gianmarco Petrelli eliminato: "Devo capire cosa fare..."/ Lo sfogo

Sta di fatto che dopo la fine del matrimonio con la ex moglie, Rocco è rimasto a vivere nello stesso palazzo: “al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata”.

Eliminati Amici 2023 e pagelle seconda puntata serale/ Alessio e Angelina primi della classe

Rocco Papaleo sulla fine del matrimonio con l’ex moglie Sonia Peng

La fine del matrimonio tra Sonia Peng e Rocco Papaleo non ha lasciato strascichi o incomprensioni. Proprio l’attore e regista ha raccontato: “il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. Con la ex compagna Sonia Peng, infatti, ha lavorato per i film “Basilicata Coast to Coast” e “Onda su onda”.

Amici 2023 , Piccolo G: "Avevo pregiudizi sulla scuola..."/ La verità dell'eliminato

L’attore ha poi parlato del figlio Nicola: “lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA