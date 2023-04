Sonia Peng e Nicola, ex moglie e figlio Rocco Papaleo/ “Siamo una famiglia allargata”

Sonia Peng e Nicola, chi sono moglie e figlio di Rocco Papaleo

Sonia Peng e Nicola sono la ex moglie e il figlio di Rocco Papaleo. Una storia d’amore importante per il regista e attore che è stato sposato per diversi anni con Sonia Peng, scenografa italo-svizzera. Dal loro amore è nato anche il figlio Nicola, a cui l’attore è legatissimo. Proprio Papaleo dalle pagine di Vanity Fair ha parlato della sua vita privata: “Sonia era una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Un bell’incontro da cui è nato un figlio e, subito dopo, un matrimonio. Ma altrettanto civilmente, qualche anno dopo, ci siamo separati”.

Ad un certo punto però il loro amore si è affievolito con i due che hanno deciso di separarsi pur continuando a vivere per diverso tempo nello stesso palazzo a Roma. “Al piano di sotto ci abitano mio figlio e la mia ex moglie. Lei ha un compagno, io da poco una fidanzata, però andiamo tutti molto d’accordo: siamo uno splendido esempio di famiglia allargata” – ha dichiarato l’attore nel 2014 che è rimasto in ottimi rapporti con la madre di suo figlio con cui collabora anche per i suoi film.

Rocco Papaleo sulla ex moglie Sonia Peng e il figlio Nicola

Dopo la fine del matrimonio, Rocco Papaleo e la ex moglie Sonia Peng sono rimasti in ottimi rapporti proprio per la felicità del figlio Nicola. Proprio l’attore, dalle pagine di Vanity Fair, ha dichiarato: “il fatto che il matrimonio sia fallito non significa che per me non fosse importante. Alla mia ex moglie sarò legato per sempre, anche come artista: è la scenografa dei miei film. Porto ancora la fede, l’ho spostata a destra però”. La ex moglie, infatti, è la scenografa di diversi film di successo dell’attore come “Basilicata Coast to Coast” e “Onda su onda”. Dal loro amore è nato anche Nicola, l’unico figlio dell’attore e regista, a cui è legatissimo.

“Lo metto al centro della mia esistenza, anche troppo: sono dipendente, sentimentalmente parlando. Con lui siamo proprio nella dimensione dell’innamoramento, con gli alti e bassi emotivi” – ha dichiarato l’attore parlando dell’amato figlio Nicola.











