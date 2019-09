Rocco Schiavone 2/ Anticipazioni 18 settembre: la morte di una donna…(Replica)

Mercoledì 18 settembre, alle 22.10 su Raidue, va in onda la replica del terzo episodio della seconda stagione di Rocco Schiavone. In attesa che il secondo canale della Rai trasmetta gli episodi della terza stagione che dovrebbero tornare a fare compagnia al pubblico dal 25 novembre, le repliche continuano ad appassionare i telespettatori. Le vicende private e professionali di Rocco Schiavone che, sin dalla prima puntata ha il volto di Marco Giallini, appassionano il pubblico. Schietto, rude e senza peli sulla lingua, Rocco riesce a risolvere i casi lasciando in ufficio le regole e seguendo il proprio istinto, anche a costo di mettersi nei guai. Nell’episodio in onda questa sera, Rocco sarà alle prese con le indagini dell’omicidio di una donna. Per arrivare alla verità non esiterà a sfidare i piani alti cercando la collaborazione anche dei suoi uomini.

ROCCO SCHIAVONE: CHI HA UCCISO UNA DONNA TRANSESSUALE?

Nella replica del terzo episodio della seconda stagione di Rocco Schiavone dal titolo “Pulvis et Umbra”, Rocco è alle prese con l’omicidio di una donna il cui corpo è stato scoperto da un passante che lo ha visto galleggiare nella Dora. Si tratta del cadavere di una prostituta trans strangolata la cui identità è sconosciuta. Per riuscire a risolvere il caso, Schiavone chiede l’aiuto del nuovo commissario della scientifica Michela Gambino, una donna bizzarra ed esageratamente complottista che, tuttavia, riesce a scoprire che è morta durante la pratica del bondage. Proprio nel momento in cui Rocco è vicino all’assassino, viene fermato da un uomo dei servizi segreti. L’indagine, così, viene chiusa in fretta dal procuratore e la colpa della morte della donna transessuale viene fatta ricadere su un disgraziato con Rocco che cerca di capire i motivi di tale decisione. Nel frattempo, Schiavone trascorre sempre più tempo con Gabriele aiutandolo a studiare per evitare la bocciatura mentre Caterina Rispoli che ha litigato con Italo, riceve la notizia dell’operazione a cui deve sottoporsi il padre.



