ROCCO SCHIAVONE 5/ Anticipazioni puntata 5 aprile: chi ha ucciso Guillaume?

Rocco Schiavone, anticipazioni e commento sulla puntata in diretta il 5 aprile 2023

L’epilogo della nuova puntata di Rocco Schiavone 5 prosegue, poi, con quella che si preannuncia essere una scoperta del vicequestore italiano. L’esperto che conduce le indagini in rappresentanza dell’Italia batterebbe gli investigatori francesi sul tempo, rispetto ad una scoperta importante. A uccidere Guillaume non sarebbe stato Romain. Quest’ultimo potrebbe, quindi, dirsi scagionato dall’accusa di omicidio colposo, attribuitogli dai francesi. (Agg. Di Serena Granato)

Arriva la testimonianza della svolta?

Le trame della puntata del ritorno tv di Rocco Schiavone, per la stagione targata Rocco Schiavone 5, proseguono con una prima importante testimonianza. “Guardami negli occhi, adesso… Ci hai detto tutta la verità?”, chiede ad uno dei principali indiziati alle indagini sulle responsabilità personali del sospetto caso di omicidio, Rocco Schiavone. Il caso, nel mezzo delle indagini, assume anche i caratteri di una querelle geopolitica con la Francia: “Stiamo servendo su un piatto di argento una figura di me*da ai cugini”, esclama non a caso Rocco Schiavone. Chi risalirà alla verità del caso irrisolto, il Belpaese o la Francia? (Agg. Di Serena Granato)

Chi é l’omicida?

La puntata del ritorno tv di Rocco Schiavone, per la stagione Rocco Schiavone 5, vede protagonisti i primi iscritti nel registro degli indagati nel corso delle indagini sul caso del momento. Proseguono infatti le ricerche dei responsabili di quello che si configurerebbe come un omicidio colposo. Chi ha ucciso il giovane rinvenuto senza vita, nell’innevato paesaggio di attrazione turistica, del Monte Bianco? A quanto pare, l’uccisione potrebbe essere stata compiuta da piu di un responsabile. Dietro il curioso giallo del Monte Bianco, non si nasconderebbe un solo omicida, quindi.

Il giallo del Monte Bianco

Le trame di Rocco Schiavone, la fiction in onda in chiaro tv su RaiDue e in streaming online su Raiplay, poi, proseguono con il caso irrisolto. Il vicequestore capitolino si vede protagonista del caso di indagini in corso, apertosi con una drammatica scoperta. Si tratta del rinvenimento del corpo senza vita di un giovane, nel mezzo della bellezza campestre e innevata del Monte Bianco.

Fue operai francesi trovano il cadavere sul Monte Bianco e per una prima ricostruzione del caso, la morte potrebbe essere dovuta ad un infarto accusato dalla vittima. (Agg. Di Serena Granato)

Un amore lontano é nei pensieri di Rocco Schiavone

La puntata datata 5 aprile 2023 di Rocco Schiavone, la fiction all’attivo nella prima serata di Rai Due ha un incipit dalle emozioni al cardiopalmo. Il vicequestore pensa ad un amore lontano, o meglio una vecchia fiamma, e al contempo al lavoro che lo chiama ad indagare su un nuovo caso di quello che sembrerebbe palesarsi come un omicidio commesso da ignoti. Riuscirà il vicequestore a coniugare l’amore con la professione?

(Agg. Di Serena Granato)

Rocco Schiavone 5, torna Marco Giallini su Rai 2

Questa sera, mercoledì 5 aprile, su Rai 2 torna “Rocco Schiavone 5”, la fortunata fiction con Marco Giallini basta sui romanzi di Antonio Manzini. La quinta stagione, composta da quattro prime serate, va in onda due anni dopo l’ultima stagione. Schiavone sarà cambiato e si sarà finalmente abituato ad Aosta? “Gli anni passano, succedono cose… Qualche amico s’allontana… Ma fondamentalmente Rocco rimane sempre uguale.

Diciamo che è un po’ meno arrabbiato con la neve e con Aosta: s’è acclimatato”, ha detto Marco Giallini, che interpreta il ruvido vicequestore romano, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Tra le novità di questa nuova stagione, ci sarà l’attrice Miriam Dalmazio a interpretare la moglie Marina nei ricordi di Schiavone, che prende il posto di Isabella Ragonese che ha ricoperto questo ruolo per le prime quattro stagioni.

Rocco Schiavone 5, anticipazioni prima puntata

La quinta stagione di “Rocco Schiavone 5” riprende il filo del racconto dal drammatico finale dell’ultima stagione. Rocco Schiavone è reduce dalla grave ferita inflittagli per errore dall’agente D’Intino. Quel colpo di pistola gli è costato un rene, ma non impedisce al vicequestore di riprendere il proprio posto ad Aosta per affrontare una nuova serie di indagini. Nel primo episodio, dal titolo “Il viaggio continua”, due operai francesi trovano un cadavere sul Monte Bianco, al confine tra Italia e Francia. Per non finire nelle indagini, spostano il corpo in territorio italiano. Rocco Schiavone, tornato operativo., è costretto a salire a 3.466 metri sul livello del mare, fino alla punta Helbronner. Il vicequestore capisce subito che qualcuno ha spostato il corpo in territorio italiano e ora va “restituito” ai francesi.

Rocco Schiavone 5: lo scrittore Antonio Manzini

Rocco Schiavone è nato dalla penna di Antonio Manzini, che firma la sceneggiatura insieme a Maurizio Careddu. Marco Giallini veste i panni del vicequestore romano dal 2016 e in questi anni ha legato molto con Manzini: “Prima di questa avventura, conoscevo Antonio solo di nome… A un certo punto mi hanno chiamato ed è immediatamente scattata una sorta di alchimia. Già dalla lettura delle prime pagine, la mia testa si è immersa in questa storia, riuscivo a immaginare Rocco Schiavone, le sue emozioni, le sue caratteristiche. Con la scrittura di Manzini, invece, sono bastate due pagine, non ci sono state tante sorprese. Leggendo ho percepito subito i lati caratteriali dell’autore stesso. Ora siamo diventati amici”, ha raccontato l’attore al Radio Corriere Tv. La prima stagione della fiction è stata diretta da Michele Soavi, mentre la seconda da Giulio Manfredonia. Dalla terza stagione di “Rocco Schiavone” il regista è Simone Spada.











