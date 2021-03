Rocco Schiavone 5, ci sarà?/ Anticipazioni: Platinette ottimista “Dovrebbe”, ma…

ATTESA PER LA PROSSIMA STAGIONE ROCCO SCHIAVONE 5

Nella prima serata di mercoledì 24 marzo su Rai2 si conclude ufficialmente la quarta stagione di Rocco Schiavone con la seconda ed ultima puntata, ma i telespettatori già da ora si domandano: ci sarà Rocco Schiavone 5? La fiction con protagonista l’attore Marco Giallini ha appassionato nel corso delle varie stagioni i telespettatori che però in occasione del quarto capitolo hanno potuto assistere ad appena due puntate (mentre la prima ne contava sei e le altre due quattro). Ma cosa ne sarà di Schiavone dopo l’ultimo episodio? Se la decisione dovesse dipendere unicamente dagli ascolti, allora non ci sarebbero grossi problemi dal momento che la prima puntata di questa ultima stagione ha totalizzato il 10,9% di share, ovvero un punto in più rispetto al debutto della terza stagione. Anche Marco Giallini si è detto propenso a proseguire nella serie. Un nuovo capitolo tuttavia non è ancora stato ufficializzato ed il vero problema, come ribadisce il blog DavideMaggio.it andrebbe a riguardare i contenuti della fiction.

Tratta dai romanzi scritti da Antonio Manzini, infatti, tutti finora sarebbero stati sceneggiati per la fiction Cross Production insieme a molti racconti. Alcuni sarebbero però ancora disponibili e su questo materiale si potrebbe pensare ad una quinta stagione. Resta però la questione legata allo sviluppo narrativo della serie, ferma allo stesso punto dal 2016 con un Rocco Schiavone senza grosse evoluzioni ma sempre uguale a se stesso.

ANTICIPAZIONI ROCCO SCHIAVONE 5, CI SARÀ? LE PAROLE DI MAURO CORUZZI

C’è davvero nel futuro di Rocco Schiavone una quinta stagione? Ad essere fiducioso è Mauro Coruzzi in arte Platinette, che sembra essere certo di un nuovo capitolo della fiction di Rai2. “Gli episodi della quarta serie sono appena un paio ma tranquilli, la quinta stagione dovrebbe proprio esserci”, ha asserito Coruzzi nella sua rubrica sul settimanale DiPiùTV. Ricordiamo anche che i due episodi della quarta stagione rappresentano il completamento della terza serie di Rocco Schiavone, dunque potrebbe essere ipotizzabile una quinta stagione. Nonostante le previsioni più che ottimistiche di Platinette, però, purtroppo al momento manca la conferma ufficiale che potrebbe tuttavia giungere proprio al termina della seconda ed ultima puntata della fiction. Ad oggi infatti, come riferisce anche Visto TV, nessun membro del cast o della produzione ha parlato della possibilità di un Rocco Schiavone 5.

