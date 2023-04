Rocco Schiavone: la 5a stagione ispirata al romanzo “Vecchie conoscenze”/ La trama

Rocco Schiavone, la genesi della trama ispirata alle opere di Antonio Manzini

Il panorama televisivo italiano è sempre più ricco di fiction e serie TV avvincenti, per nulla inferiori alle produzioni internazionali. Tra i titoli più seguiti spicca la storia di Rocco Schiavone; incentrata sulle vicende del protagonista omonimo e interpretato abilmente da Marco Giallini. A dispetto della notorietà acquisita dalla fiction, non tutti sono a conoscenza della sua genesi; l’opera televisiva nasce infatti dalla saga editoriale ideata da Antonio Manzini, scrittore romano.

Rocco Schiavone, così come osservato nelle puntate televisive, deve la sua genesi alla penna di Antonio Manzini che nel 2013 – con il primo romanzo Pista nera – ha dato il via alla saga poi trasmessa in TV. Parte così dunque la storia del vice questore romano che dalla sua città è costretto a trasferirsi per lavoro ad Aosta vivendo una serie di cambiamenti tanto introspettivi quanto nel rapporto con la vita. La fiction è approdata in Rai solo 3 anni dopo dal primo capolavoro romanzesco di Antonio Manzini, con un filotto di 6 episodi in onda su Rai Due e datati 2016.

Rocco Schiavone, quinta stagione: dopo Pista nera, la nuova trama sarà ispirata al romanzo Vecchie conoscenze

Nell’arco di sette anni Marco Giallini, nei panni di Rocco Schiavone, è già alla quinta stagione e il successo della fiction è testimoniato dagli ascolti e dal grande seguito che negli anni non ha mai subito battute d’arresto. Proprio la quinta stagione – prossimamente in onda sempre su Rai Due – sarà ancora una volta la trasposizione televisiva dell’immaginario di Antonio Manzini. Lo scrittore romano ha infatti dato seguito al romanzo omonimo con altri due titoli: Vecchie conoscenze e Confini e… Palla al centro. Quest’ultimo è un insieme di racconti estemporanei rispetto alla trama principale che si svilupperà nel corso della stagione di Rocco Schiavone.

La quinta stagione de Rocco Schiavone – sempre interpretata da Marco Giallini – sarà dunque basata sul seguito dei romanzi di Antonio Manzini; principalmente Vecchie conoscenze. Della trama è possibile anticipare come al centro ci sarà un nuovo caso di omicidio: a perdere la vita in circostanze misteriose e losche sarà una storica d’arte appassionata del mondo visionario e artistico di Leonardo da Vinci. Le avventure saranno inoltre condizionate dal rinnovato rapporto sentimentale di Rocco Schiavone con la giornalista Sandra Buccellato.











