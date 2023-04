Un altro domani/ Anticipazioni 6 aprile: Julia, Sergio non molla la presa!

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 aprile, ci dicono che Julia, non solo deve ancora accusare il colpo di essere legalmente ancora sposata con Sergio, ma deve anche difendersi dalle sue pretese. L’ex fidanzata è deciso a vendicarsi di lei e non rinuncia alla metà dell’attività che gli spetta. Infatti il ragazzo pretende di lavorare nel mobilificio e fa leva sul fatto che è il 50% è suo visto che lui e Julia non hanno mai divorziato. In quanto suo legittimo sposo, a quel punto, Sergio si presenta sul posto di lavoro, deciso a non mollare la presa finché non otterrà ciò che vuole. Il suo sembra anche un tentativo disperato di riconquistarla? In ogni caso, la sua presenza non è gradita e causa reazioni e malumori in tutto il gruppo di lavoro. Julia dovrà assolutamente fare qualcosa per risolvere la situazione, ma è più complicato del previsto…

Biagio e Lina, genitori Cristina Scuccia/ Padre morto nel 2021, la madre "orgogliosa"

Un altro domani, anticipazioni di oggi 6 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che le indagini sulla morte di Alicia proseguono, mentre Angel e Inés continuano ad accusarsi l’un l’altro per quanto accaduto alla ragazza. I due, però, si troveranno ben presto ad unire le forze per colpa di Linda. La “pettegola” del paese infatti trova un indizio che potrebbe essere utile alla guardia civile per capire chi si cela dietro l’omicidio di Alicia: è il libro “della discordia”, un tassello importante che, qualora finisca nelle mani degli inquirenti, potrebbe collegare Inés ad Angel e quindi svelare il loro rapporto. La donna dovrà quindi evitare il peggio e cercare di tenere Linda fuori dalla sua libreria, ma le cose potrebbero non essere così facili come credeva…

Cristina Scuccia, perché non è più suora/ "Fidanzato? Ci sarà tempo"

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Elena cerca di abituarsi all’idea che suo figlio Dani sia un ragazzo trans. Erik rimane sconvolto dopo aver assistito a un bacio tra Olga e Tirso e finisce per rompere un giradischi prezioso a Mario. Intanto, Sergio fa sapere a Julia che i due sono ancora legalmente sposati. La giovane imprenditrice è sconvolta e i suoi amici cercano di supportarla come meglio possono. A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Inés e Angel continuano a darsi la colpa per la morte di Alicia, mentre la guardia coloniale prosegue le indagini sull’incidente fatale accaduto alla ragazza nella libreria. L’ipotesi del suicidio è infatti da escludere, quindi qualcuno deve averla uccisa.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Rondolino, chi è/ Il giornalista sposato con Simona Ercolani

© RIPRODUZIONE RISERVATA