Rocco Siffredi e Elisabetta Canalis hanno avuto un flirt?/ La risposta che spiazza…

Rocco Siffredi e Elisabetta Canalis sono stati insieme? La rivelazione

Rocco Siffredi ha avuto un flirt con Elisabetta Canalis? Il pornodivo ha rilasciato un’intervista a Dagospia in cui ha rivelato che in molte occasioni è capitato che donne dello spettacolo sposate o fidanzate abbiano tentato un approccio con lui. Alla richiesta del giornalista di fare un nome Siffredi aggiunge un tassello importante facendo intendere che la donna in questione avesse avuto una storia con un noto attore di Hollywood. Cogliendo la palla al balzo, il giornalista ha subito chiesto se si trattasse di Elisabetta Canalis che ha nel suo passato una storia con George Clooney. La risposta di Rocco Siffredi è stata molto sibillina in quanto si è limitato a dire: “Ehhhh” lasciando intendere che il giornalista avesse colto proprio nel segno.

In una precedente intervista al Settimanale Chi, Rocco Siffredi aveva rivelato che prima di conoscere George Clooney, la Canalis ci avrebbe provato proprio con lui: “Elisabetta Canalis, prima di conoscere George Clooney, in un ristorante mi ha detto ‘so che sarei il tuo tipo e tu il mio’. Non so se fosse lei, ma il giorno dopo mi ha chiamato il mio agente per dirmi che c’era una super vip che voleva incontrarmi. Credo che.. Ma poi che importa?”, aveva confidato.

Rocco Siffredi ha rilasciato un’intervista a Dagospia in cui ha parlato della delicata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Rocco ha definito Totti una persona di spiccata sensibilità mentre è stato di parere opposto su Ilary Blasi: “Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”.

Secondo Siffredi l’intervista rilasciata da Totti sarebbe stata una dichiarazione d’amore nei confronti di Ilary. A suo dire, Totti sarebbe ancora molto innamorato della moglie Ilary che per orgoglio avrebbe preferito non passare sopra ad una scappatella: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”.











