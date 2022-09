Rocco Siffredi, “Ilary ha tradito Totti? Anche io l’ho fatto a Rosa”/ La confessione

Rocco Siffredi fa una spiazzante confessione: “Ho tradito Rosa ma…”

Rocco Siffredi confessa di aver tradito la moglie. In un’intervista rilasciata a Dagospia, il famoso pornodivo è entrato a gamba tesa nell’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera. Al giornalista che gli ha chiesto se lui avesse mai tradito la moglie Rosa, Rocco Siffredi ha risposto di essere stato per alcuni anni dipendente dal sesso: “Sì ho tradito, e ho avuto anche momenti di dipendenza dal sesso. Ma non è per il tradimento che finisce un matrimonio, lo ripeto, io e mia moglie stiamo insieme da quasi trent’anni. La scappatella è solamente un’avvisaglia, piuttosto cerchiamo di capire perché è successo, se per mancanza di passione, di stimolo, e facendo magari tutt’altro, come “divertirsi” insieme con altre persone”.

In un’intervista di qualche tempo fa, Rocco Siffredi aveva confessato di aver tradito la moglie proprio con delle prostitute: “Mia moglie sa che purtroppo l’ ho tradita con delle prostitute. Se sei uno abituato a fare sesso tutto il giorno, diventa quasi un bisogno fisiologico. Anzi di più: una vera e propria droga”. Rocco Siffredi ha poi svelato che i problemi di coppia sono sorti quando per due anni aveva smesso di girare porno. In quel momento la coppia entrò in crisi ma la moglie Rosa non ha mai messo in discussione il suo amore nei suoi confronti: “Mi sono sposato che ero già una po***star e ho continuato a fare film fino ai 40 anni. Quando ho smesso per due o tre anni ci sono stati i problemi. Ma mia moglie è intelligente, sa chi sono e che ho scelto il porno perché volevo far se**o”.

Rocco Siffredi ha espresso il suo pensiero sul gossip del momento. Il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Dagospia in cui ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo Siffredi, l’ex capitano della Roma sarebbe ancora molto innamorato dell’ex moglie: “Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia”.

Rocco Siffredi avrebbe scritto anche in privato a Francesco Totti consigliandogli di ritrovarsi. Poi Rocco Siffredi condanna le parole di Fabrizio Corona che sui social è andato giù pesante nei confronti della coppia insinuando che i due si tradissero da tempo e che non si fossero mai amati. Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a Rocco Siffredi che ha sentenziato: “Ma non scherziamo, non fai tre figli con una persona che non ami. D’altra parte Corona non sa nemmeno cos’è l’amore, non dicesse cazzate. Poi lui vive di scandali, non a caso è ancora più calcolatore di Ilary”.











