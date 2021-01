Rocco Siffredi vince due Oscar hard/ “Ho quasi 57 anni: è incredibile!”

Rocco Siffredi ancora superstar del mondo hard. L’attore italiano è stato premiato anche una volta durante gli Avn Awards, il Premio consegnato a Las Vegas ed equiparato al Premio Oscar a luci rosse. Come ogni anno a Las Vegas si sono svolti i prestigiosissimi Avn Awards, anche se quest’edizione per via della pandemia mondiale da Covid-19, sono stati trasmessi in streaming per rispettare le norme anti-contagio. Una lunga serata che si è colorata anche con la bandiera italiano visto l’attore, regista e produttore ha trionfato in ben due categorie: “miglior interprete maschile straniero” e “migliore scena a due”. Un premio che in questo caso Rocco Siffredi ha condiviso con la collega americana Jane Wilde per la scena inserita nel film “Rocco’s Back to America for More Adventures”. Un film importante che ha visto l’attore e registra premiato anche lo scorso 15 gennaio con il premio Xbiz Award, manifestazione sempre dedicato al cinema a luci rosse. Una sorta di “Golden Globes a luci rosse” che, proprio come per i Premi Oscar, fa da apripista alla serata finale di Las Vegas.

Rocco Siffredi vince il premio miglior interprete maschile straniero agli Oscar a luci rosse

Una nuova importante vittoria per Rocco Siffredi che è stato premiato durante la lunga kermesse dedicata al cinema a luci rosse. Siffredi è stato uno degli indiscussi protagonisti della cerimonia di Las Vegas che ha visto l’attore e regista ricevere il premio come “miglior interprete maschile straniero” e “migliore scena a due”. “Ho vinto ancora come miglior performer dell’anno, a quasi 57 anni. Vuol dire che non mi fermerò mai – è stato il commento dell’attore e regista che non ha nascosto di essere sorpreso da questo responso. “Ma come fanno a farmi vincere? Non è possibile: best performer of the year, a me, a quasi 57 anni. Ragazzi, è incredibile” ha detto con la sua inconfondibile simpatia ed ironia l’attore e regista che si appresta a festeggiare quest’anno 57 anni.



