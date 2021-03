Rocío Muñoz Morales, compagna Raoul Bova/ “Sono forte all’apparenza, ma….”

Rocío Muñoz Morales è la compagna di Raoul Bova, ma anche mamma di due splendide figlie. Bella da togliere il fiato, l’attrice e ballerina di origini spagnole parlando proprio delle figlie Luna e Alma, nate dall’amore con l’attore italiano, ha dichiarato ad Elle: “le cresco con i valori dell’amore, dei sentimenti, della sincerità, del rispetto altrui, della libertà di essere sempre se stesse. Avendo due figlie femmine, provo a trasmettere loro tutti valori in cui io, come donna, credo”. Non solo attrice, ballerina e conduttrice, Rocio è anche una mamma molto attenta e dedita all’educazione delle proprie figlie: “provo a essere una madre vicina e presente, ma senza essere troppo invadente, cerco di essere una loro compagna di viaggio. Ritengo che certamente potrò aiutarle, ma alla fine dei conti sono loro che dovranno scoprire il mondo nel modo giusto. E solo loro decideranno con quali occhi vedere la realtà”. Una donna molto attenta all’universo femminile come ha raccontato: “sono una donna che ama le donne e che ha la fortuna di essere molto amata dalle donne italiane, con mio grande orgoglio. Anche sui social, ho notato che la maggior parte dei miei follower è rappresentata da donne. Quel che penso è che siamo parecchio diverse dagli uomini, e con ciò non intendo né migliori, né peggiori: abbiamo caratteristiche oggettivamente diverse, ragioniamo in modo diverso e ci comportiamo in maniera diversa”.

Rocío Muñoz Morales: “Le donne vanno supportate, siamo forze della natura”

Rocío Muñoz Morales è una donna che sta dalla parte delle donne. “Le donne vanno supportate e dobbiamo essere noi le prime a farlo. Siamo forze della natura piene di energia, creatività e amore: una bandiera da mantenere alta, la nostra” – ha dichiarato la bellissima compagna di Raoul Bova durante una lunga intervista rilasciata ad Elle. Non solo la ballerina ed attrice si è lasciata andare rivelando anche qualcosa di assolutamente inedito del suo carattere: “sono una persona forte all’apparenza. Ma la verità è che mi sento anche fragile, piena di timori e insicurezze, talvolta tendo alla malinconia. Con gli anni ho imparato ad amarmi per quella che sono, ad essere consapevole di me, a dirmi quando mi guardo allo specchio che anche se non sono perfetta, accetto i miei limiti. Forse, ora che ci penso, è proprio questo a rendermi inconsapevolmente più forte”. Infine l’attrice ha parlato anche del covid e di come questa pandemia abbia stravolto le vite di tutti noi: “sto vivendo questo momento con tristezza, la pandemia mi ha fatto molto riflettere sull’essere umano e sui valori realmente importanti, su quanto la vita vada vissuta fino in fondo. Ho imparato a dire più volte ti amo, ti voglio bene, ad aprire bene gli occhi e a non sprecare i momenti preziosi che mi si presentano. Questo periodo mi fa sentire una forte mancanza della mia famiglia di origine”.

