ROCIO MUNOZ MORALES/ “Mai fatta dieta, sport meglio di una seduta da…”

C’è anche Rocio Munoz Morales, tra gli ospiti della nuova puntata di Qui e adesso, il varietà di Rai3 condotto da Massimo Ranieri in onda questa sera col suo speciale natalizio. Rocio, modella e attrice di fama pressoché internazionale, è anche una delle donne più belle del panorama dello spettacolo attuale. Il suo segreto? Nessuno. Niente ritocchini, niente punturine: la sua è una bellezza naturale a cui lei non bada neanche più di tanto.

Certo, non si può dire che la dia per scontata, visto che ci ha praticamente costruito una carriera, ma per il resto non fa granché per preservarla. “Non sono ossessionata”, precisa, intercettata a novembre dall’Ansa, “ho altre priorità”. L’unica cosa a cui tiene è il benessere fisico: “Mi piace […] moltissimo fare attività sportiva con la quale mi sento più serena e anche più bella, in pace con me stessa”.

Rocio Munoz Morales: “Mai fatto diete, ho una vita attiva”

Nello specifico, dopo la nascita delle sue due bambine Luna e Alma, Rocio Munoz Morales cerca sempre di ritagliarsi qualche momento per sé. Il tempo libero lo occupa andando a correre, nella convinzione che lo sport porti benefici anche all’umore. “È meglio di una seduta dall’analista!”, scherza, descrivendo nel dettaglio il suo amore per la corsa: “L’ho ereditato da mio padre che fino ai 70 anni andava a correre regolarmente macinando molti chilometri. Io riesco a farne anche una decina per volta ma amo anche andare in bicicletta o fare delle arrampicate e quando viaggio per lavoro ho sempre un elastico in valigia per allenarmi in camera”.

Stando sempre in movimento, Rocio può permettersi di mangiare di tutto senza ingrassare: “Non ho mai fatto diete”, ammette candidamente, “mi piace provare piatti nuovi, non ho intolleranze. A tavola però includo sempre anche verdura e frutta e forse questo mi aiuta a non sgarrare con i pasti. Però ogni tanto mi concedo anche uno spritz con gli amici o un bel calice di vino quando sono in pieno relax, ad esempio quando sono al computer intenta a scrivere o mentre dipingo”.

Rocio Munoz Morales parla del suo stile di vita

A proposito dei suoi cari, Rocio Munoz Morales si immagina di trascorrere la vita al loro fianco, sempre attaccata agli affetti e ai genitori almeno fin quando potrà goderseli. “Comunque spero anche di non perdere le energie che ho adesso. Io sono molto attiva sia sul lavoro che nella vita privata. È raro che passi il tempo sul divano, preferisco giocare con le figlie, ballare, fare attività fisica e dedicarmi alla scrittura e alla pittura che amo tanto. Spero che questo modo di essere prosegua negli anni a che mi dia un vantaggio per il mio futuro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA