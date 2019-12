Rocío Munoz Morales/ Foto d’amore con Raoul Bova: “la più vera” (La porta dei sogni)

Rocio Munoz Morales condivide con i fans i momenti più belli della sua vita privata. Pur proteggendo la propria privacy, l’attrice è solita regalare ai followers alcune foto in cui è con Raoul Bova o con le sue figlie, Luna e Alma la cui nascita ha cambiato per sempre la sua vita. Per strappare un sorriso al compagno che ha recentemente affrontato la morte della mamma, la Morales lo ha coinvolto in una foto buffa, ma assolutamente meravigliosa. Con due facce buffe, Rocio e Raoul sono i protagonisti di una foto scattata da una fotografa d’eccezione, la loro piccola Luna che si è divertita ad immortalare mamma e papà in quella che l’attrice definisce la foto più vera del mondo. “Non sarà la nostra miglior foto… Ma è la più vera del mondo! Perché io e te siamo proprio così”, scrive Rocio. “P.S. In questa foto stavamo posando per Luna, la nostra fotografa privata”, aggiunge.

Rocio Munoz Morales: “terzo figlio con Raoul Bova? Non programmiamo nulla”

Con la nascita di Luna e Alma, la vita di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova è completa. Le piccole che hanno rispettivamente 4 e un anno rendono felici mamma e papà che, tuttavia, potrebbero anche decidere di allargare la famiglia. “Nozze e terzo figlio? Più probabili entrambi ma anche nessuna delle due ipotesi. Non facciamo programmi. Quando uno pianifica le cose a tavolino, la somma non dà mai il risultato sperato. E poi se uno sapesse già come andrà il suo futuro… che p…e la vita, no?”, ha dichiarato Rocio Munoz Morales in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità. “Non programmiamo nulla, neppure le vacanze. Per noi l’importante è stare insieme. Abbiamo fatto tanto per stare insieme! E spero che le mie figlie da grandi facciano lo stesso, che vivano senza pianificare”, ha aggiunto.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova insieme sul set

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono tornati a lavorare insieme. Dopo essersi conosciuti sul set del film Immaturi 2 e aver lavorato insieme nella commedia teatrale Love Letters, la coppia è protagonista della fiction Mediaset “Giustizia per tutti” che dovrebbe andare in onda nella primavera 2020. La fiction racconta la storia di un uomo accusato dell’omicidio di sua moglie. Oltre a Bova e alla Morales, nel cast ci sono Anna Favella, Francesca Vetere, Marina Massironi, Maurizio Marchetti, Giuseppe Loconsole. La coppia che vive, ormai da anni, un amore importante, torna così a condividere anche il luogo di lavoro per la gioia dei fans.



