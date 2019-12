Rocío Munoz Morales/ “Raoul Bova se mi vuoi sposare chiedimelo!”

Rocìo Munoz Morales è tra le ospiti del secondo appuntamento di “20 anni che siamo italiani”, lo show condotto dall’inedita coppia formata da Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada e trasmesso venerdì 6 dicembre 2019 su Rai1. L’attrice e modella sarà in studio a pochi giorni dal terribile lutto che ha colpito il marito Raoul Bova; pochi giorni fa, infatti, l’attore sex symbol ha perso la madre, una donna a cui la stessa Rocio era molto legata e ha voluto ricordare sui social pubblicando uno stralcio della bellissima poesia di Sant’Agostino. “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere…Grazie per essere stata un’anima rock…come dicevo sempre io” ha scritto l’attrice che dal 2013 è felicemente legata all’attore italiano. Dal primo incontro sul set del film “Immaturi – Il viaggio” fino alla storia d’amore che ha visto entrambi diventare anche genitori di due bellissime figlie di nome Luna e Alma.

Rocìo Munoz Morales: “tra me e Raoul Bova c’è grande intesa e complicità”

L’attrice e modella spagnola è legata da sei anni a Raoul Bova. Un amore “complicato” almeno all’inizio visto che quando si sono conosciuti Raoul era ancora sposato con la ex moglie Chiara Giordano. La coppia è finita così nel mirino del gossip, ma a distanza di sei anni e con due figlie Raoul e Rocio hanno dimostrato che il loro era vero amore. Certo, non sono mancati i momenti difficili, ma del resto quale coppia ne è immune? Ospite de La Vita in Diretta su Rai1, la bellissima attrice ha parlato della sua infanzia, ma anche del rapporto con l’attore sex symbol: “stiamo sempre assieme, sempre appiccicati”. Alla domanda sul matrimonio, Rocio Munoz Morales non si è tirata indietro nel rispondere, anzi ha precisato: “te lo dico in diretta. Me lo deve chiedere lui, mica lo posso chiedere io. Quindi se non me lo chiede non mi sposerò. Su questo sono tradizionale”. Ecco poi che Rocio ha inviato un messaggio chiaro al compagno: “Raoul se mi vuoi sposare chiedimelo, sennò va bene così”.

Rocìo Munoz Morales figlie: “si cercano, stanno bene insieme”

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante i momenti di crisi, Raoul e Rocio sono inseparabili come ha raccontato la stessa modella e attrice dalle pagine del settimanale Oggi: “certo, come tutti, anche noi attraversiamo qualche momento difficile ma tra me e Raoul in questo periodo c’è grande intesa e complicità. Ci capiamo con uno sguardo, stiamo sempre insieme, appiccicati, non litighiamo”. Insieme hanno anche avuto due bellissime figlie di nome Luna e Alma su cui Rocio racconta: “nessuna gelosia tra loro, si cercano, stanno bene insieme. E per ora la grande non è gelosa della piccola. Io ho cercato di coinvolgerla, quando avevo il pancione quando abbiamo preparato la culla e i vestiti per Alma e cerco di farlo oggi”.



