Rocio Munoz Morales sorride e ha gli occhi a cuore se ripensa ai dieci anni trascorsi al fianco di Raoul Bova. Dieci anni in cui hanno coltivato il loro amore, trasformato la passione in una complicità invidiabile. Un gioco di squadra che ha permesso alla coppia di superare le sfide più difficili del loro rapporto, ma anche costruire una famiglia splendida. La nascita di due figlie, Luna e Alma, ha rafforzato più che mai il legame di coppia, anziché indebolirlo o scalfirlo, come spesso può accadere all’interno di una coppia.

In una bella intervista rilasciata qualche tempo fa al podcast video Mamma Dilettante, Rocio Munoz Morales ha ripercorso un po’ le tappe principali della sua storia con Raoul, tornando a quel 2012, anno in cui lo incontrò sul set del film Immaturi il Viaggio. “Il nostro è un amore fresco, ci cerchiamo sempre e non è scontato”, racconta felice e soddisfatta.

“Dopo il set, quando sono tornata in Italia, ci siamo incontrati per caso e ci siamo fidanzati dopo un po’“, ricorda ancora Rocio Munoz Morales a proposito di primi appuntamenti. Raoul Bova è il suo compagno di vita, ma anche migliore amico, confidente ed un padre straordinario. E’ con lui che la showgirl vuole trascorrere il resto della sua esistenza, indipendentemente dalle promesse che un giorno potrebbero scambiarsi all’altare.

“Con lui farei follie che non si possono raccontare a nessuno”, ha detto la showgirl. “Non sono mai andata in discoteca con lui in Italia. Ma quando andiamo in vacanza, la prima cosa che facciamo è andare in discoteca”, assicura ancora Rocio Munoz Morales, a conferma di quanto ami trascorrere del tempo libero con il suo Raoul.

