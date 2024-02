Rocio Munoz Morales Verissimo: “Raoul Bova? È la persona con cui sto meglio al mondo”/ “Fortunata ad averlo”

Rocio Munoz Morales a Verissimo confessa: “Raoul Bova è la persona con cui sto meglio al mondo”

Nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 10 febbraio, è stata ospite Rocio Munoz Morales, attrice e showgirl da anni compagna di Raoul Bova con il quale ha due splendide figli Luna e Alma di 8 e 5 anni. Da 10 anni vive in Italia ed ormai si sente a tutti gli effetti italiana pur non rinnegando le sue origini. Sull’attore romano ha confessato che in questo difficile periodo dovuto alla morte del padre Manuel Munoz Morales le è stato molto vicino: “Ho accanto a me un uomo meraviglioso, quando io mi confrontavo con lui durante la malattia di mio padre io sapevo quando per lui è stato difficile. Suo papà è mancato da un momento all’altro il mio invece è stato male. Mio padre e Raoul si volevano molto bene. È stato un grande nel modo in cui mi è stato vicino”

MANUEL, CHI E' PAPA' ROCIO MUNOZ MORALES/ Attrice in lacrime a Verissimo: "Stava bene, morto in pochi mesi"

E sulla sua storia d’amore con Raoul Bova Rocio Munoz Morales si è detta innamorata come il primo giorno: “Dieci anni d’amore, è l’uomo della mia vita. Sembra che l’ho conosciuto un mese fa per quanto è forte il mio amore per lui ma dall’altra parte in questi anni abbiamo passato dei momenti difficili ma ci siamo anche…abbiamo imparato a conoscerci e stimarci, siamo diventati grandi complici. Se devo pensare alla persona con cui sto meglio al mondo, ovunque sia è con lui. Sono molto fortunata ad avere un uomo che stimo e chi mi ama.”

Manuel Munoz Morales, chi è il papà di Rocio morto dopo una lunga malattia?/ "Per sempre nel mio cuore"

Verissimo, Rocio Munoz Morales e la bellissima sorpresa delle figlie Alma e Luna

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Rocio Munoz Morales si è emozionata anche per il regalo delle figlie Alma e Luna: “Sono stupende, un insegnamento di vita. Hanno una capacità di donare amore incredibile e queste cose a volte me le dicono. Tante volte prima di dirgli io ‘vi amo’ sono loro che lo dicono a me ed io resto sconvolta. Si vede che sono il frutto di tanto amore.”

Durante l’intervista a Verissimo Rocio Munoz Morales si è confidata sul difficile momento che ha attraversato nei mesi scorsi: la morte del papà Manuel Munoz Morales, scomparso nel giugno del 2023. In lacrime ha confessato che il vuoto lasciato dal padre è grandissimo, ma allo stesso tempo non riesce ancora a rendersi pienamente conto di tale perdita, per lui è come se il padre ci fosse ancora. In questi mesi, per fortuna, ha potuto contare oltre che nell’amore e sostegno della mamma e delle sorelle anche nel compagno Raoul Bova.

Rocío Munoz Morales, compagna Raoul Bova/ “Tra noi c’era un collegamento di anime…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA