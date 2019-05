Rocketman, il biopic su Elton John da oggi in sala/ Video, tra musica e vita privata

Presentato in anteprima mondiale e fuori concorso al Festival di Cannes 2019, Rocketman di Dexter Fletcher arriva oggi, mercoledì 29 maggio, nelle sale italiane. La pellicola narra la vita del celebre cantante Elton John, interpretato da Taron Egerton, a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni Ottanta. Prodotto da Lawrence Bender, Adam Bohling, David Furnish, David Reid, Matthew Vaughn e dallo stesso artista, la colonna sonora del lungometraggio contiene 22 brani, tra cui la canzone originale I’m Gonna composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton. Grande attesa per uno dei lungometraggi più attesi di questa stagione cinematografica, forte degli ampi consensi ottenuti sulla Croisette. A completare il cast troviamo Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones, Stephen Graham, Jason Pennycooke, Charlie Rowe e Kit Connor.

ROCKETMAN DA OGGI AL CINEMA, IL TRAILER

In una lunga intervista rilasciata al Guardian, Elton John ha svelato: «Volevano togliere dal film la droga e il sesso, ma fanno parte della mia vita». Una forte emozione per lui questo film: «Ero al cinema da 15 minuti quando ho iniziato a piangere, ma non piangevo una lacrima ogni tanto, singhiozzavo distrutto emotivamente. Vedevo la mia famiglia, mio padre, mia madre, la mia tata, nella mia vecchia casa di Pinner Hill Roas a fine anni Cinquanta cantando I Want Love, scritta da me e Bernie Taupin nel 2001. Ero a conoscenza che fosse nel film, ma non sapevo come l’avrebbero utilizzata». L’artista ha poi evidenziato: «Io ho dato qualche suggerimento, dicendo sì o no ad alcune decisioni importanti: ci siamo incontrati due o tre volte con Taron Egerton, che mi interpreta». Qui di seguito il trailer di Rocketman





