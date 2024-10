A Tale e Quale Show 2024 viene ricordato ed omaggiato Rocky Roberts, l’artista americano diventato famoso in Italia grazie al successo di brani come “Stasera mi butto” e “Sono tremendo”. Charles Robert, questo il suo vero nome, è stato un cantante e attore statunitense di successo internazionale. Nato a Miami nel 1941, Charles resta orfano a soli 8 anni dopo la morte del papà. Nonostante la giovanissima età inizia a fare diversi tipi di lavoro per poi dedicarsi principalmente allo sport del pugilato. Durante un match si infortuna ad un occhio mettendo così la parola fine alla sua carriera di pugile. Durante gli anni del militare trascorsi in marita si unisce al complesso musicale fondato dal batterista Doug Fowlkes iniziando così una nuova vita come artista e cantante con il nome di Rocker Roberts.

Il grande successo in Italia è arrivato grazie allo zampino di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni che lo scelgono per interpretare “T-Bird”, brano inserito nel programma radio “Bandiera gialla”. Nel 1967 la consacrazione con il successo di “Stasera mi butto” con cui trionfa al Festivalbar.

Rocky Roberts, causa morte del cantante di “Sono tremendo”

Sono anni di grande successo per Rocky Roberts amatissimo dal pubblico in Italia. Dopo la super hit “Stasera mi butto”, ancora oggi conosciuta e cantata da milioni di persone, il cantante bissa il successo qualche anno dopo con la hit “Sono tremendo”, brano scelto anche come sigla del “Gran Varietà”. Durante gli anni ’70 la sua fama è ad altissimi livelli e sulla scia del successo registra diversi 45 giri restando sulla cresca dell’onda fino ai primi anni 2000.

Nel 2005 la notizia della sua morte: come è morto Rocky Roberts? Il celebre cantante ed attore americano si è spento a Roma, nella sua casa nel quartiere Olgiata, all’età di 64 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore ai polmoni.

