Rodolfo d’Austria-Ungheria, figlio Sissi/ L’unico figlio maschio erede al trono morto suicida

Rodolfo d’Austria-Ungheria è nato dall’amore tra Sissi, l’Imperatrice d’Austria, e Francesco Giuseppe, Imperatore d’Austria. Si tratta del primo figlio ed erede dell’Impero austro-ungarico anche se in realtà non ha mai ricoperto il ruolo di imperatore d’Austria essendosi tolta la vita a soli 31 anni. Ma chi era Rodolfo d’Austria-Ungheria, il primo figlio di Sissi, Imperatrice d’Austria? Nato il 21 agosto del 1858 a Vienna, Rodolfo d’Asburgo-Lorena è stato arciduca d’Austria e principe ereditario della Corona d’Austria, Ungheria e Boemia. L’erede diretto al trono dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe non ha mai ricoperto tale ruolo per via del suicidio consumatosi nel 1889 nel casino di caccia di Mayerling in compagnia della sua amante, la nessa Maria Vetsera. Una morte che scosse il mondo intero e soprattutto la madre Sissi che da quel momento cade nel vortice della depressione e dell’anoressia .

Rodolfo Francesco Carlo Giuseppe, questo il suo nome completo, è nato il 21 agosto 1858 nei castelli di Laxenburg, presso Vienna ed è stato il solo ed unico figlio maschio dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice Elisabetta. Sin dalla nascita, Rodolfo viene nominato colonnello e viene educato secondo delle rigidissime regole militare e strategiche sotto la guida del maggiore generale conte Leopold Gondrecourt.

Rodolfo d’Austria-Ungheria, la storia e la tragica morte per suicidio

Rodolfo d’Austria-Ungheria, unico figlio maschio di Sissi, l’Imperatrice d’Austria, e Francesco Giuseppe, Imperatore d’Austria, ed erede al trono dell’Impero austro-ungarico pur ricevendo un’educazione rigida e militare si avvicina sin da ragazzino a delle visioni politiche completamente differenti da quelle del padre. Complice anche l’influsso della madre, la Principessa Sissi, Rodolfo si avvicina a delle idee politiche di tipo liberale mostrandosi ostile al patto di ferro tra Vienna e la Germania di Bismarck. Il suo approccio politico giudicato “rivoluzionario” per l’epoca e le sue frequentazioni sospette con i liberali e socialisti, spingono la polizia austriaca a metterlo sotto controllo.

Il figlio dell’Imperatrice Sissi, infatti, ha una visione politica liberata e in linea con il “rinascimento ungherese”: il suo obiettivo è quello di migliorare le condizioni politiche, sociali ed economiche del suo paese conquistandosi anche nuovi alleati ed amicizie politiche. Tutto però viene interrotto dalla sua morte improvvisa sopraggiunta per suicidio nel 1889. La morte di Rodolfo d’Austria-Ungheria è un colpo al cuore per la mamma, la Principessa Sissi, che per superare il trauma inizia a viaggiare in giro per il mondo.











