RODOLFO SALEMI, CHI E’?/ Da Uomini e Donne al flirt con Francesca Verdini

Rodolfo Salemi ha un flirt con Francesca Verdini, l’ex compagna di Matteo Salvini? Ebbene si, nelle ultime ore il nome dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è balzato agli onori della cronaca rosa come la ‘possibile causa’ che ha contribuito la Verdini, figlia dell’ex senatore Denis Verdini, ad allontanarsi dall’ex Vicepremier del Governo Conte. Ma chi è il bel moro che avrebbe conquistato il cuore della ex di Matteo Salvini? Classe 1985, Rodolfo ha 35 anni e si è fatto conoscere, ed apprezzare, dal pubblico femminile (e non solo) per aver preso parte a due programmi televisivi di grande successo. Si tratta di “Uomini e Donne” dove ha ricoperto il ruolo di corteggiatore della tronista Mara Fasone e di “Temptation Island” dove è stato tentatore. Ma andiamo per ordine. A “Uomini e Donne” Rodolfo è arrivato per corteggiare la bellissima finalista di Miss Universo nel 2012, ma il ragazzo è stato costretto a ritirarsi dal dating show per un grave incidente stradale.

Chi è Rodolfo Salemi: da Uomini e Donne a Temptation Island

A causa di un incidente stradale, Rodolfo Salemi si è visto costretto a lasciare il programma di Maria De Filippi, ma una volta ripresosi si è fatto notare come opinionista – ospite nel salotti di Barbara D’Urso per commentare l’avventura televisiva di Matteo Gentili, suo grande amico e ex concorrente del Grande Fratello. Nel 2019 è poi tornato alla ribalta televisiva, visto che Rodolfo è stato contattato dalla redazione di “Temptation Island” per partecipare come tentatore nell’ultima e fortunatissima edizione del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisceglie su Canale 5. In realtà, oltre alla parentesi televisiva, Rodolfo nella vita è un informatore farmaceutico con un passato in politica, visto che ha ricoperto il ruolo di consigliere delegato allo sport a Viareggio, sua città di origine.

Rodolfo Salemi: c’entra qualcosa nella crisi Salvini – Verdini?

Ora il nome di Rodolfo Salemi è spuntato fuori nella rottura tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. E’ davvero così? Il bel tentatore sarebbe la causa della fine della relazione tra il Presidente della Lega e la figlia dell’ex senatore Denis Verdini, una rottura che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella vita di Salvini che proprio in questi giorni è stato costretto a lasciare il Viminale e la carica politica che gli ha permesso, negli ultimi 14 mesi, di accrescere la sua fama e popolarità tra il pubblico italiano. Non resta che attendere conferme ufficiali per capire quanto il bel Rodolfo abbia contribuito nella rottura tra i due!



