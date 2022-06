Roger Balduino, cosa c’è stato nell’hotel e durante L’isola dei famosi con Estefania?/ Tutta la sua verità

L’isola dei famosi 2022, Roger Balduino si racconta sulla vita privata

Ha appassionato i telespettatori de L’isola dei famosi 2022 avviando una frequentazione intima con Estefania Bernal, poi naufragata ad un certo punto per incomprensioni tra i due, e ora Roger Balduino fa il punto della situazione. In un’intervista concessa a Non succederà più, format radiofonico trasmesso su Radio Radio, reduce dall’infortunio ad un piede che lo ha visto costretto a ritirarsi dal gioco honduregno, Roger Balduino tra una dichiarazione e l’altra ha ammesso che nell’albergo messo a disposizione dalla produzione Mediaset per i naufraghi concorrenti tra lui e Estefania Bernal ci sia stato qualcosa di intimo, ancor prima che partisse il reality: “Qualcosa di intenso fuori dall’Isola è successo, nell’albergo”.

Inoltre, proseguendo l’intervento il modello ha ammesso che una volta avviato il gioco dell’Honduras, nonostante avesse concordato con Estefania Bernal un rapporto fondamentalmente basato sulla strategia di marketing oltre all’attrazione fisica, è finito per innamorarsi della modella a L’isola dei famosi 2022: “All’inizio abbiamo fatto una strategia, ma dopo un po’, giocando con il cuore, mi sono innamorato. Anche gli altri concorrenti ci dicevano: “Vedete che le coppie funzionano”. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso”. E ha concluso: “Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo ma non come lei piaceva a me”.

Roger Balduino verso la dichiarazione a Estefania Bernal?

Per tali motivi, quindi, Roger Balduino non avrebbe alcune intenzioni di mollare la presa con Estefania Bernal:” La voglio conoscere fuori, voglio vedere com’è, magari è diversa. La sto aspettando”.

Dell’ex storica Beatriz Marino, che a L’isola dei famosi 2022 ha coperto il ruolo di special guest, il modello assicura di aver interrotto ogni rapporto con la bionda: “Non ci stiamo né vedendo né risentendo, per me non potrebbe esserci alcun ritorno”. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché Roger Balduino e Estefania Bernal possano tornare a fare coppia fissa, una volta che la modella sarà fuori dal reality, la cui ultima puntata è prevista per il 27 giugno 2022 su Canale 5.

