Roger Federer eliminato agli ottavi/ Atp Cincinnati: ko con Rublev, numero 70 mondo

Roger Federer eliminato agli ottavi di finale da Andrey Rublev. Una clamorosa sorpresa arriva dal torneo Atp di Cinccinati: Re Roger è stato battuto dal 21enne russo, numero 70 al mondo. Il tennista svizzero è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 in un match che è durato poco più di un’ora. L’elvetico aveva superato Londero nel turno precedente, poi un’altra delusione dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon, dove era stato battuto in finale da Djokovic al termine di una partita infinita. La gara si è messa subito male per Roger Federer: ha perso il primo servizio andando sotto 2-0, poi ha rimediato il controbreak e si è fatto di nuovo strappare il servizio. A quel punto non ha più recuperato con Rublev che ha chiuso 6-3. Nel secondo set c’è stata una svolta nel settimo fame, con il russo che sfruttava l’unica palla break andando sul 4-3 e vincendo poi 6-4. Era da Shanghai dello scorso anno che Roger Federer non perdeva una partita per due set a zero.

ROGER FEDERER ELIMINATO AGLI OTTAVI ATP CINCINNATI: “IMPRESSIONATO DA RUBLEV”

Andrey Rublev ha interrotto la striscia positiva di Roger Federer. Ma il tennista svizzero non si è dimostrato deluso nella conferenza stampa post-partita. «Lui ha giocato molto bene. Io forse ero in difficoltà soprattutto sull’offensiva, perché complessivamente non sentivo male la palla», ha dichiarato Federer. Voleva una chance per rientrare nel match ma il tennista russo non gliel’ha concessa. «È stato perfetto. Difesa, attacco, servizio. Non mi ha regalato nulla. Era ovunque. Sono rimasto impressionato, partita eccellente da parte sua». Se con Nadal e Djokovic sapeva cosa aspettarsi, con Ryblev è stato diverso. «Non conoscevo benissimo i suoi punti di forza e i suoi punti deboli». Federer dunque si presenta agli Us Open con solo due partite sul cemento sulle gambe, ma non si dimostra preoccupato, visto che quest’anno ha giocato 45 partite. «Mi sento bene e non ho infortuni. Al di là del risultato, sono contento di essere venuto qui, mi sono allenato bene».

