Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: oggi gli ottavi di finale

Si entra nel vivo del torneo Atp Wta Cincinnati 2019: oggi giovedì 15 agosto 2019 infatti iniziano i tanto attesi ottavi di finale, sia per il tabellone maschile del Master 1000 che per quello femminile Premier 5. Eppure non senza qualche sorpresa: già ieri infatti nel tardo pomeriggio italiano, come nella notte fonda, abbiamo assistito ad alcuni match davvero interessanti, il cui esito però è andato contro ogni pronostico. Ecco infatti che nel derby nipponico è stato il più forte Nishikori ad arrendersi al suo connazionale Nishioka: pure abbiamo assistito all’eliminazione del tabellone del greco Tsistsipas, dello svizzero Wawrinka e pure del giovane tedesco Alexander Zverev, dalle prestazioni altalenanti in questo periodo. Nessuna eliminazione shock invece nel tabellone femminile, ma di certo i match di oggi ci esalteranno ugualmente. Non ci resta quindi che vedere che ci propone il tabellone, tenuto conto che per il fuso orario tra Italia e Ohio gli incontri non avranno inizio prima delle ore 17.00, fuso orario italiano e continueranno a notte fonda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: I MATCH PER GLI OTTAVI

Andiamo quindi subito a controllare che cosa ci riserva il tabellone per l’Atp Wta Cincinnati 2019 di questo oggi, dove i riflettori saranno puntati tutti sugli ottavi di finale. Partendo dagli uomini ecco che la prima sfida è attesa non prima delle 17.00 secondo il fuso orario italiano e parliamo del match tra Nishioka e De Minaur, a cui far seguito la sfida Schwartzman-Gasquet. Per i big si dovrà attendere un poco ma nella serata assisteremo al match Federer-Rublev (che ha superato Wawrinka) e Djokovic-Carreno Busta. Per il tabellone Wta di Cincinnati 2019 sul cemento dell’Ohio il tabellone è altresì ricco di incontri interessanti. Ecco che sempre dalle ore 17.00 assisteremo al primo ottavo di finale tra Barty e Kontaveit, e alla stessa ora dovrebbe avere inizio anche la sfida Sabalenka-Sakkari. Solo in serata quindi saranno in campo altre big come Pliskova, impegnata nel match contro Peterson e Osaka, che invece affronterà Hsieh: in nottata ci sarà spazio per Halep e Svitolina, rispettivamente impegnate contro Keys e Kenin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA