Roger Garth vs Jeda fidanzato Vera Gemma/ La sorella Giuliana “basta parole pesanti”

Giuliana Gemma, sorella di Vera, in collegamento con la trasmissione Domenica Live per commentare le ultime vicende legate alla naufraga dell’Isola dei Famosi. A quanto pare Roger Garth non sarebbe molto felice dell’atteggiamento di Jeda, fidanzato di Vera Gemma. Ma cosa è successo? Nei giorni scorsi Jeda, fidanzato di Vera Gemma, ha lanciato una bella frecciatina a Roger Garth, amico di Ubaldo Lanzo, il cromatologo dell’Isola dei Famosi. Nell’ultima puntata del reality, proprio Ubaldo aveva avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della figlia di Giuliano Gemma e proprio Jeda, 22enne e produttore musicale, aveva detto la sua in difesa della compagna: “Sono incaz*ato per quello che ha detto prima Ubaldo e per come si è comportato perché non puoi permetterti di parlare così ad una donna, ma a qualsiasi donna!”, dandogli poi del “maleducato, egoista e cafone”.

Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Il web pazzo di lui "Il vero motivo per guardare l'Isola"

ROGER GARTH REPLICA A JEDA, GIULIANA GEMMA ATTACCA

Successivamente, attraverso i suoi social, aveva lanciato una frecciatina a Garth: “Tutto quello che dice la versione Wish del principe azzurro di Shrek mi fa ridere”, aveva detto attraverso le sue Instagram Stories replicando alla domanda di un suo follower. Roger Garth ha replicato oggi a Domenica Live: “Ognuno di noi assomiglia ad un cartone”, ha commentato con ironia, “anche lui mi ricorda lo scoiattolo dell’Era Glaciale ma senza ghianda”. Secondo Vladimir Luxuria, invece, Vera Gemma assomiglia al Re Leone. “Prendere in giro, scherzare e criticare va benissimo ma queste parole sono pesanti”, ha commentato Giuliana Gemma. “Che mia sorella sia una persona perbene è fuori dubbio”, ha proseguito. Roger, di contro, ha accusato la naufraga di vittimismo. “E’ il personaggio più forte dell’Isola”, ha proseguito Vladimir.

LEGGI ANCHE:

Vera Gemma eliminata?/ Scontro con Fariba e Miryea, la fine delle Valchirie...JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA/ Attacca Ubaldo: "Non si tratta una donna così, cafone"

© RIPRODUZIONE RISERVATA