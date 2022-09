Roger Waters in concerto a Milano e Bologna: info biglietti/ 4 date nel tour del 2023

Il tour europeo di Roger Waters, dal titolo “This Is Not A Drill”, avrà quattro date in Italia: lo storico leader dei Pink Floyd sarà in concerto a Milano il 27 e 28 Marzo al Mediolanum Forum e a Bologna il 28 e 29 Aprile all’Unipol Arena. Le tappe, in programma tra la primavera e l’estate del 2023, sono state annunciate questa mattina a Londra da MFM e Sensible Events.

Tiziano Ferro, testo e significato 'La vita splendida'/ "Dialogo su fragilità vita…"

In molti si stanno domandando già come acquistare i biglietti. L’appuntamento con i concerti italiani, promossi da D’Alessandro e Galli, è difatti imperdibile. “This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. E’ una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad amare, proteggere e condividere il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa”, così è stato presentato il tour. Lo spettacolo prevede le esibizioni di venti brani classici dei Pink Floyd e di Roger Waters, tra cui: “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” e “Is This The Life We Really Want?”. Inoltre, il cantante debutterà con una nuova canzone, “The Bar”.

ELISABETTA II/ God save the Queen: le canzoni che hanno preso di mira la regina

Roger Waters in concerto a Milano e Bologna: info biglietti, come acquistarli

I biglietti per il tour di Roger Waters, che sarà in concerto a Milano e a Bologna nella primavera del 2023, saranno disponibili in anteprima attraverso la prevendita esclusiva offerta da Virgin Radio, che è la radio ufficiale delle tappe italiane. I botteghini online saranno aperti dalle 10.00 di Mercoledì 14 Settembre alle 23.59 di Giovedì 15 Settembre su virginradio.it. Per la vendita generale invece si dovrà attendere le 10.00 di Venerdì 16 Settembre su ticketone.it.

In fase di presale ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. In fase di vendita generale ogni cliente potrà invece acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti e 4 pacchetti. In merito ai prezzi non sono ancora state rilasciate delle notizie ufficiali.

Elton John commuove al ricordo di Elisabetta II/ "Ci ha guidato nei tempi più bui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA