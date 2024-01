Rohan Dennis: la moglie si sarebbe aggrappata al cofano prima di essere investita/ Trascinata per metri e…

Rohan Dennis, dettagli inquietanti sull’incidente costato la vita alla moglie: si sarebbe aggrappata al cofano prima di essere investita da lui

Rohan Dennis, ex ciclista australiano di 33 anni, è alle prese con gravi accuse dopo un incidente avvenuto il 30 dicembre 2023, che ha visto sua moglie, Melissa Hoskins, anche lei un’ex atleta di 32 anni, perdere la vita. Dennis, due volte campione del mondo a cronometro e vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo nella stessa specialità, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. La coppia si era sposata nel 2018 e aveva messo al mondo due figli.

Dopo l’arresto, il campione è stato rilasciato su cauzione in attesa dell’udienza, programmata per il prossimo 13 marzo presso la corte di Adelaide. La situazione legale di Dennis sembra complicarsi ulteriormente a seguito di nuovi dettagli emersi nel corso delle indagini. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la moglie Melissa Hoskins potrebbe essere salita sul cofano del furgone di Dennis, afferrando successivamente la maniglia della portiera prima di essere trascinata violentemente per diversi metri.

Il futuro incerto di Rohan Dennis, sull’ex campione pendono accuse pesantissime: il mondo dello sport scosso dall’accaduto

Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero avere ripreso l’incidente e, quindi, dovrebbero contribuire a chiarire la dinamica dell’evento. Mentre Rohan Dennis attende l’udienza, la sua posizione rimane incerta, con il peso delle accuse di omicidio che potrebbero cambiare il suo futuro. La comunità sportiva è sconvolta dalla tragica fine di un ex campione, e le indagini in corso determineranno l’esito della vicenda.

L’incidente si è verificato a Medindie, un quartiere situato nella zona settentrionale di Adelaide, Australia, dove marito e moglie risiedevano assieme agli amati figli. Dopo l’accaduto la donna è stata immediatamente trasportata in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

