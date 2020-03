Diretta Cagliari Roma/ Streaming video tv: i sardi per spezzare la crisi (Serie A)

Cagliari Roma, che viene diretta dal signor Marco Di Bello e si gioca domenica 1 marzo 2020 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I sardi hanno visto rinviato l’ultima sfida a Verona per l’emergenza Coronavirus e ora sono scivolati all’undicesimo posto in classifica, senza vittoria dal match interno contro la Sampdoria dello scorso 2 dicembre, in una serie di 10 partite con 4 pareggi e 6 sconfitte che hanno reso lontane le speranze europee coltivate nella prima parte della stagione. Battendo domenica scorsa il Lecce in casa, la Roma ha invece riannodato il filo con una vittoria che nel 2020 i giallorossi avevano trovato solamente nella trasferta di Genova. Il quarto posto è ora lontano 3 punti ma l’Atalanta ha disputato una partita in meno e la squadra di Fonseca dovrà necessariamente mostrare continuità per puntare all’obiettivo Champions. All’andata il Cagliari aveva bloccato la Roma sull’1-1 allo stadio Olimpico, pari 2-2 con rimonta sarda negli ultimi minuti nell’ultimo precedente sull’isola, l’8 dicembre 2018. Il Cagliari non batte la Roma in casa dal 4-2 del 1 febbraio 2012.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Roma si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ROMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Roma, domenica 1 marzo 2020 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari allenato da Maran dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone. La Roma guidata in panchina da Fonseca sarà chiamata a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Cagliari e Roma. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.75, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.95. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.75.



