Rolex Daytona, caratteristiche e costi/ Modello base in acciaio e variante in platino

Si chiama Rolex Daytona ed è indubbiamente il modello di cronografi Rolex più ambiti tra i collezionisti. Il modello fu introdotto nel 1961 e prese questo nome dal momento che, all’epoca, Rolex sponsorizzava la 24 ore di Daytona. Oggi torna al centro dell’attenzione per via della disavventura capitata a Francesco Totti, che si è appellato ai social per chiedere un aiuto ai suoi follower dopo aver “perso” il pregiato gioiello da portare al polso. In un primo momento, il Daytona si presentava nella doppia versione in acciaio e oro a 14 e 18 carati. Nel 1988 Rolex sospese la produzione del modello a 14 carati, in favore delle versioni in acciaio e in oro. L’estetica rimase la medesima ma furono apportati dei miglioramenti tecnici importanti. Nel 2013 è stata introdotta anche la versione in platino per festeggiare i cinquanta anni dei Cosmograph Daytona. Gli appassionati riconoscono in questo cronografo molto più di un semplice orologio ma un vero e proprio gioiello, estremamente raro e di ultra lusso. Ad attirare subito l’attenzione sono i contatori del cronografo che appaiono molto evidenti sul quadrante per via del colore in netto contrasto: il nero sul quadrante chiaro o il colore chiaro sul quadrante nero.

ROLEX DAYTONA, CARATTERISTICHE PRINCIPALI E COSTI

Quali sono gli attuali modelli di Rolex Daytona? Ce lo spiega con attenzione il portale Prestigio del tempo. Questi cronografi si caratterizzano innanzitutto per una cassa impermeabile di 40 mm, pulsanti a vite, lunette nere o in metallo, vetro in zaffiro antiscalfiture, lancette luminescenti e bracciali solidi ma particolarmente confortevoli. Diversi i materiali impiegati, ma tutti di grande pregio. Le attuali varianti disponibili comprendono platino, oro bianco, oro rosa, oro giallo, acciaio e acciaio e oro giallo. Vari anche i colori del quadrante (bianco, nero, oro, blu, blu ghiaccio, meteorite, madreperla nera con diamanti, champagne, chocolate, ardesia e rosa) in grado di soddisfare anche le esigenze più sofisticate. Qualche anno fa, nel 2016, è stato proposto anche un modello nuovo di zecca con bracciale in elastomero, un materiale gommoso ed estremamente resistente e con lunetta nera in ceramica. Passiamo infine ai prezzi di questo gioiellino: questi variano a seconda della scelta dei materiali, per un costo di base (per il modello d’acciaio) che si aggira intorno agli 11.150 euro, fino a 69.900 euro (per la variante in platino).



