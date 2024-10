INCIDENTE A ROMA: ASCENSORE CADE IN UN PALAZZO

Un morto e due feriti: questo il bilancio temporaneo dell’incidente avvenuto a Roma, dove sarebbe caduto un ascensore all’interno di un edificio in cui era presente un cantiere. Dalle prime informazioni è emerso che è avvenuto in un palazzo del centro della capitale, in particolare in via delle Vergini. Si tratta della strada dove si trova il Teatro Quirino, dunque non è distante dal Quirinale e dalla Fontana di Trevi.

Sul posto sono accorsi i vigili urbani con la polizia e i vigili del fuoco. Stando a fonti della polizia locale, citate da Repubblica, a causa della caduta dell’ascensore uno dei due feriti verserebbe in gravi condizioni. Non state chiarite ufficialmente al momento le cause dell’incidente che ha causato la tragedia, per la quale scatteranno tutti gli approfondimenti del caso per chiarire tutte le circostanze e le eventuali responsabilità. Ad esempio, sono stati avviati accertamenti per controllare che fossero state rispettate le misure di sicurezza nel cantiere.

“CINGHIE SI SONO ROTTE DURANTE COLLAUDO”

Stando a quanto riportato dal Corriere, l’incidente è avvenuto alle ore 15:30 di lunedì, quando la cabina dell’ascensore è precipitata con tre operai all’interno probabilmente a causa della rottura delle cinghie di sicurezza. La vittima è un operaio nigeriano 48enne. Lui e i suoi colleghi, che sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze dell’Ares 118, stavano effettuando un collaudo dell’ascensore nell’edificio dove da diverse settimane erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

Il cedimento della cabina è avvenuto improvvisamente, mentre i tre erano a un’altezza di circa 10 metri. I tre operai sono stati soccorsi dai colleghi e dai pompieri, che li hanno recuperati dal pozzetto, ma per il nigeriano non c’era più nulla da fare, invece i due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santo Spirito della capitale.

