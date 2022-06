Roma, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando il derby con la Lazio?

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELLA ROMA?

Come si formerà per la Roma il calendario Serie A 2022-2023? I giallorossi sono reduci dalla loro prima stagione con José Mourinho in panchina e proveranno a rilanciare un progetto che nella scorsa stagione ha regalato delusioni sul fronte interno, col modesto sesto posto in campionato e l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ma una grandissima soddisfazione in campo internazionale con la vittoria, appena un mese fa, della UEFA Conference League in finale a Tirana contro il Feyenoord.

Giallorossi che puntano principalmente al ritorno in Champions League come obiettivo in campionato, senza mettere però limiti alla provvidenza anche in base a quali saranno gli innesti. Lo scorso anno la Roma ha giocato la prima di campionato in casa, vincendo 3-1 contro la Fiorentina. Nel 2020 esordio in trasferta a Verona con i giallorossi battuti 3-0 a tavolino per il caso Diawara, nel 2019 rocambolesco 3-3 all’Olimpico contro il Genoa.

ROMA, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Naturalmente, nel calendario Serie A 2022-2023 per la Roma ci sarà sempre un occhio di riguardo per scoprire il posizionamento del derby contro la Lazio. Una partita che non potrà essere disputata alla prima o all’ultima giornata né come turno infrasettimanale. Lo scorso anno si è fatta registrare una vittoria per parte, Lazio vincente 3-2 all’andata, rivincita giallorossa al ritorno con un perentorio 3-0. Il calendario asimmetrico renderà imprevedibile il distanziamento tra i due derby, ogni partita in calendario comunque non potrà essere ripetuta a meno di otto giornate di distanza. All’esordio la Roma non potrà affrontare né il Verona né la Fiorentina, già sfidate nei due precedenti campionati, né potrà trovare all’ultima giornata lo Spezia o il Torino.

Ovviamente i big match più attesi per la Roma riguardano anche le sfide contro le milanesi e la Juventus. Incroci particolarmente sfortunati per Mourinho nella scorsa stagione, nessun punto raccolto contro le cosiddette “strisciate” che hanno sempre fatto bottino pieno con i giallorossi. E’ andata meglio nel “derby del Sole” contro il Napoli, due pareggi dei quali uno riacciuffato in extremis al San Paolo. Come tutte le squadre ininterrottamente in Serie A dal 1996 a oggi, i giallorossi ritroveranno lo scontro con la Cremonese dopo 26 anni, mentre la sfida col Monza sarà addirittura una novità assoluta nella storia del club.











