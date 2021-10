Roma, cambio seggi giorno delle Elezioni Comunali/ Assessore Raimo “schede sbagliate”

Non è iniziata nei migliori modi la due giorni di Elezioni Comunali a Roma: dopo il terrore nella notte per l’incendio al “Ponte di Ferro” sul Tevere, le prime operazioni di voto hanno messo subito in campo una duplice situazione spiacevole nei Municipio III e VIII: rispettivamente, schede elettorali sbagliate inviate ai seggi e comunicazione del cambio di alcune sezioni a pochissime ore dell’inizio delle votazioni.

Nella Capitale dove i risultati sono decisamente imprevedibile – vista la corsa a 4 che vede Raggi, Calenda, Michetti e Gualtieri tutti in lizza per un posto al ballottaggio – è la giunta uscente della sindaca M5s ad essere messa ancora una volta “sulla graticola”. Sul portale online del Campidoglio, il Comune di Roma annuncia solo ieri 2 ottobre 2021 il trasferimento di alcuni seggi elettorali con relative modifiche. Eccole nel dettaglio: «Sezioni n. 1265-1266-1267 trasferite dall’edificio scolastico di Largo Beato Placido Riccardi n. 13 all’edificio scolastico di Via della Vasca Navale n. 70. Sezioni n. 1506-1507. Gli elettori residenti in Via Giuseppe Berto civici dispari dal n. 157 al n. 179, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1506, votano nella sezione n. 2512 in Via Benedetto Croce n. 48/D. Gli elettori residenti in Via Giuseppe Berto civici pari, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1506, votano nella sezione n. 1507 in Via Benedetto Croce n. 48/D. Gli elettori residenti in Via Giuseppe Dessì civici pari dal n. 2 al n. 38, precedentemente iscritti a votare nella sezione n. 1507, votano nella sezione n. 1509 in Via Benedetto Croce n. 48/D».

ELEZIONI ROMA, LA DENUNCIA DELL’ASSESSORE AL MUNICIPIO III

«La Sindaca Raggi é riuscita fino all’ultimo giorno a dar prova di se. Caos in molti seggi per le elezioni amministrative 2021 a Roma», lamenta su Twitter il sindacalista Marco Bentivogli, con un’elettrice che appena sotto replica spiegando da vicino la situazione del Municipio VIII, «hanno cambiato sede dei seggi e numerazione. Il tutto comunicato OGGI sul sito …». Il caos è servito e non coinvolge solo il Municipio VIII, ma come dicevamo anche in un’altra zona della Capitale: qui è l’assessore alla Cultura del Municipio III Christian Raimo a denunciare sui social la situazione in corso, «In diverse sezioni del terzo municipio hanno mandato schede di un altro municipio, e se ne sono accorti stamattina. Le persone che erano venute a votare rinunciano e tornano a casa. Che persino l’organizzazione delle elezioni sia un problema in questa città lascia senza parole».

