DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2021/ Risultati affluenza: Roma, Milano, Napoli, Torino…

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2021: AFFLUENZA DA MONITORARE

Seggi aperti a partire dalle 7:00 di oggi, domenica 3 ottobre, per le elezioni Comunali 2021. Noi de ilsussidiario.net seguiremo in diretta a partire dai dati di affluenza e non solo i risultati, ma anche il percorso di avvicinamento allo spoglio, che inizierà nelle città al voto a partire dalle 15:00 di domani, lunedì 4 ottobre. Inutile dire che tutta l’attenzione sia catalizzata dai grandi centri chiamati a scegliere il proprio sindaco in questa tornata di amministrative.

ELEZIONI COMUNALI 2021/ Inchieste a orologeria, qual è l'unico partito non indagato?

Logico insomma che siano in particolare le partite di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna a meritare le maggiori attenzioni dei media dal momento che questo è l’ultimo grande appuntamento elettorale prima del voto delle Politiche nel 2023. Per i partiti si tratta di una sorta di prova generale in vista dell’appuntamento principe: si pensi che sono più di 12 milioi (precisamente 12.147.040) gli italiani chiamati alle urne. Sbagliato dunque ridurre la sfida a quella delle sei grandi città sopracitate: come sottolineato dal Viminale, infatti, sono 1.192 i comuni interessati (1.154 nelle 15 regioni a statuto ordinario e 38 nella regione a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia). Cerchiamo di fare il punto nave…

RISULTATI ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ Le conseguenze del voto sulle riforme di Draghi

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2021: PREVISIONI SUROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO E BOLOGNA

I sondaggi sulle elezioni comunali a disposizione di tutti sono ormai datati. Possiamo avventurarci, quindi, in previsioni o meglio ragionamenti sui risultati delle amministrative 2021. A Roma c’è grande attesa per capire come si risolverà la sfida che vede coinvolti la sindaca uscente M5S, Virginia Raggi, il candidato del centrodestra Enrico Michetti, quello del centrosinistra Roberto Gualtieri, e quello dei riformisti Carlo Calenda: il ballottaggio pare scontato, resta da capire fra quale candidati. A Milano come a Torino, secondo gli ultimi sondaggi pubblicati prima dell’embargo, dovrebbe riproporsi lo schema di un classico bipolarismo fra centrosinistra e centrodestra, a discapito soprattutto del MoVimento 5 Stelle. All’ombra del Duomo la sfida è dunque tra il primo cittadino uscente Beppe Sala e il candidato del centrodestra Luca Bernardo.

Come si vota elezioni Comunali sotto 15mila abitanti/ Scheda elettorale e preferenze

Sarà nuovo sindaco in ogni caso invece a Torino, dove Stefano Lo Russo del centrosinistra e Paolo Damilano per il centrodestra sembrano avere le migliori chance di sostituire la sindaca uscente (non ricandidatasi) Chiara Appendino ben più della pentastellata Valentina Sganga. Maggiore frammentazione a Napoli, dove Gaetano Manfredi capeggia una coalizione giallorossa larga nella sfida che vede Catello Maresca candidato del centrodestra ma che è aperta a sorprese vista la presenza di Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, e di Alessandra Clemente, erede designata dell’esperienza De Magistris. Infine Bologna, dove Matteo Lepore in rappresentanza del centrosinistra cerca la vittoria già al primo turno contro Fabio Battistini, leader della coalizione di centrodestra.

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2021: GLI ALTRI COMUNI AL VOTO

Come detto sarebbe sbagliato ridurre queste elezioni comunali ai risultati che nel pomeriggio di domani arriveranno da Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Dei 1.192 chiamati alle urne sono 1073 quelli che hanno una popolazione fino a 15 mila abitanti, 119 superano invece questa soglia e dunque eleggeranno il loro sindaco al ballottaggio nel caso in cui nessun candidato dovesse risucire a superare al primo turno il 50% di consensi. Ulteriore scrematura: i capoluoghi di provincia sono diciannove, 6 sono anche capoluoghi di regione, ovvero Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. Gli altri tredici chiamati al rinnovo sono Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Anche in questo caso si tratterà di risultati importanti da seguire in diretta per comprendere quale sarà la mappa del voto complessiva di queste elezioni ammministrative 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA