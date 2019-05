Roma, morta donna incastrata sotto Metro A/ Incidente choc a Lepanto, linea Atac ko

Una giovane donna di 35 anni è morta questa mattina a Roma rimasta incastrata sotto un convoglio della Metro A all’interno della stazione Lepanto: attorno alle 11.10, nel consueto scenario di traffico e ingorgo sui mezzi come ogni mattino nella Capitale, la scena drammatica che nessuno avrebbe mai voluto vedere. La metro è arrivata in direzione Anagnina e una donna, in prossimità della linea gialla, forse per distrazione (forse per altri motivi ancora tutti da chiarire) sarebbe caduta tra la banchina e i binari, con la metro che a quel punto l’avrebbe travolta uccidendola. Secondo Roma Fanpage e Repubblica Roma non bisogna escludere alcuna ipotesi, visto che anche l’Atac non ha fornito aggiornamenti più specifici: potrebbe essere rimasta incastrata in arrivo della metro ma anche quando il convoglio sarebbe ripartito. Insomma, ogni pista è aperta ma l’incidente da grave è purtroppo divenuto mortale con quanto appena successo nonostante i vani tentativi di soccorso del 118 e dei presenti.

METRO ROMA, INCIDENTE ALLA STAZIONE LEPANTO: LINEA A BLOCCATA

«La circolazione della Metro A è interrotta tra San Giovanni e Battistini per soccorso a persona sui binari nella stazione Lepanto. Circolazione attiva con rallentamenti San Giovanni<->Anagnina. Attivo servizio bus sostitutivi», così scrive l’Atac dopo la tragedia avvenuta alla stazione Lepanto della Metropolitana linea A della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e le forze dell’ordine del Commissariato Prati ma purtroppo la donna non è riuscita a riprendersi dopo le gravissime ferite ricevute dall’investimento della metro che l’ha letteralmente travolta. Sono ovviamente in corso le indagini per appurare se si tratti di un incidente tragico o se invece ci siano gli estremi per il suicidio tentato e ottenuto dalla 35enne: quello che è certo è che così la metro e i mezzi a Roma tornano al centro delle cronache, dopo le continue chiusure delle stazioni in Centro (Barberini, Spagna, Repubblica) e i problemi avuti di recente anche ad Anagnina e Battistini, risolti per fortuna in pochi giorni.

