Roma, incendio a Tor di Valle: 3 roghi in 3 giorni/ Colonna di fumo “restate in casa”

Nuovo incendio a Tor di Valle, Roma, negli ultimi giorni interessata da diversi roghi. Lo riferisce RomaToday che fa anche la cronologia dei precedenti incendi che hanno interessato la Capitale: uno nella notte tra sabato e domenica, il secondo nel pomeriggio di ieri e l’ultimo questa mattina, poco dopo le 8.30. Le fiamme hanno interessato questa volta l’area della pista ciclabile dove a prendere fuoco rapidamente sono state le sterpaglie ed i canneti adiacenti all’area dell’Ippodromo. Un’alta colonna di fumo ha interessato la zona rendendo così l’aria irrespirabile e costringendo così i residenti del posto a doversi necessariamente chiudersi nelle proprie abitazioni per non essere invasi dalla fuliggine. Gli incendi che da tre giorni devastano la zona si sarebbero sviluppati nell’area della pista ciclabile compresa tra via dell’Equitazione e la zona del Viadotto della Magliana. Da giorni, dunque, sul posto sono impegnati i vigili del fuoco ed i volontari dell’Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti Onlus e gli uomini della Protezione Civile. Dopo essere riusciti a domare i primi due incendi, poco prima delle 9 di questa mattina sono nuovamente intervenuti per domare le nuove fiamme.

ROMA, INCENDIO A TOR DI VALLE: TERZO ROGO IN 3 GIORNI

A dare l’allarme del terzo incendio che ha riguardato Tor di Valle, a Roma, sono stati proprio i residenti che hanno segnalato l’alta colonna di fumo. Come riferisce Fanpage, per le operazioni di spegnimento sono state necessarie cinque macchine dei pompieri. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Ieri pomeriggio sempre a Tor di Valle si era sviluppato un altro incendio divampato nei pressi del campo rom di via Candoni, evacuato in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento. Le fiamme si sono poi propagate fino a via della Magliana tanto da rendere necessaria la chiusura della circolazione delle auto nella zona. Marco Antonini, assessore all’ambiente, ha dichiarato: “Dalla giornata di ieri, domenica 19 luglio, si susseguono incendi nella zona di Tor di Valle. Nella notte i vigili del fuoco avevano domato i roghi di probabile origine dolosa, ma stamattina sono ripartiti con grande violenza, appiccati su due fronti. A causa di una leggera brezza che spinge il fumo verso i quartieri di Torrino Mezzocammino fino a Spinaceto, si consiglia di tenere chiuse le finestre e non uscire di casa, in particolare bambini ed anziani, fino al termine dell’emergenza”.



