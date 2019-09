ROMA MUSIC FEST 2019/27 settembre – 22 novembre, Aula Magna dell’Università Valdese

Prenderà il via Venerdì 27 settembre 2019 e proseguirà fino alla Festa di Santa Cecilia, il 22 novembre: ogni venerdì alle ore 20:00 presso l’Aula Magna dell’Università Valdese in Via Cossa 40, a due passi da Piazza Cavour e San Pietro.

L’edizione 2019 di RMF prende piede da una proficua collaborazione organizzativa tra le Associazioni “Guitalian Quartet”, “Fabrica Harmonica” e “Francesco Pennisi”, con l’apporto della “Civica Scuola delle Arti”, Accademia di Musica assai attiva a Roma. Il Guitalian Quartet, formazione cameristica sulla scena internazionale da 15 anni, cura la Direzione Artistica di RMF. Il programma dei concerti è vario e sempre attraente per un pubblico eterogeneo, presentando sulla scena romana solisti di grandissimo prestigio internazionale accanto ai quali si riserva a giovani virtuosi l’opportunità di un debutto importante.

Proprio con i giovani si inaugura la serie di concerti. Venerdì 27 settembre alle ore 20:00 si esibiranno gli Archi dell’Orchestra Internazionale di Roma guidati da Gabriele Benigni, primo violino concertatore. Il programma, ispirato alla grande tradizione barocca, proporrà in veste solistica due giovanissimi virtuosi: la flautista Francesca Donati e Maria Carolina Salzillo, talento violinistico di soli 13 anni. Si eseguiranno capolavori di Vivaldi, Quantz, Vitali e Respighi.

La serie proseguirà con cadenza settimanale proponendo al pubblico romano l’inedito duo pianoforte & chitarra di Luca Torrigiani e Lapo Vannucci (4 ottobre), dedicatarii di opere dei più importanti compositori attuali, in un suggestivo programma ispirato al “ricordo” con musiche moderne e contemporanee tra Spagna e Italia. Ancora un duo formato dal flautista Alessandro Crosta e dalla pianista Nadia Testa (11 ottobre), appena reduci da un tour di grande successo nei Paesi orientali: nel loro accattivante programma, un excursus del più noto repertorio popolare da tutto il mondo. Nel galà d’opera “Un bel dì vedremo” (25 ottobre) le belle voci di Angelica Cirillo e Tania Di Giorgio assieme al pianista Luigi Mastracci delizieranno gli amanti della lirica con le più celebri arie di Puccini, Bellini, Donizetti, Rossini. “A tutto Bach” (1 novembre) è un imperdibile appuntamento per i cultori del compositore, nella fascinosa lettura di Giorgio Matteoli, flauto dolce tra i più affermati in campo internazionale, e Luca Ambrosio al clavicembalo.

Gli ultimi 3 concerti di RMF vedono ancora la presenza di vere e proprie star della musica. Il trio – formato dal flautista Giuseppe Nova, erede della grande tradizione francese di Maxence Larrieu, dal pianista Andrea Bacchetti, enfant prodige passato alla ribalta televisiva come spalla musicale di Piero Chiambretti, e dal contrabbassista Giorgio Boffa – si produrrà in “BX3: Bernstein, Bolling, Bach” (8 novembre), uno scintillante programma crossover, dalle memorabili melodie di West Side Story a riletture bachiane in chiave jazz. “Classico e Romantico” (15 novembre) affronterà il più grande repertorio cameristico con Mozart, Schubert e Beethoven nelle mani esperte del violinista Patrizio Scarponi e del pianista Giuseppe Pelli. Il 22 novembre la rassegna terminerà con un fuoco d’artificio, la “Noche de Tango” di due artisti italiani che stanno spopolando in tutto il mondo: Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e Giampaolo Bandini alla chitarra.

Roma Music Fest 2019 si pone nel cuore di Roma come stagione cameristica di alto livello e senza distinzione di genere, proponendo musica barocca, classica, moderna, jazz, folk e latin, in un cartellone realmente pensato per tutti. L’ingresso a pagamento propone consistenti riduzioni per fasce giovanili, terza età e gruppi.

Info e Prenotazioni: www.civicascuoladellearti.com – Facebook Roma Music Fest

Riferimenti telefonici: 328.3328689 – 393.9145351 – 345.0492833 – 347.9171537



