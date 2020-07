Roma: Nike addio, contratto risolto/ I giallorossi: “Esploreremo nuove opportunità”

E’ finito il matrimonio fra la Nike e la Roma: il colosso americano con sede a Portland non sarà più lo sponsor tecnico dei giallorossi. L’annuncio, anticipato già negli scorsi giorni, è stato dato dalla stessa società capitolina in questa ore, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della compagine romanista. “L’AS Roma e Nike – si legge – hanno comunicato in data odierna di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica”. L’accordo era stato siglato nel 2013, e l’intesa con la multinazionale a stelle e strisce sarebbe dovuto scadere il 31 maggio del 2024, ma terminerà con la chiusura di questa falcidiata stagione 2019-2020. “La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all’AS Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”, le parole di Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma, in commento alla notizia.

ROMA, NIKE ADDIO: COSA NE SARA’ DELLA MAGLIA 2020-2021?

Per la stagione 2020-2021 Nike continuerà comunque ad essere a braccetto della Roma, in quanto è stato sottoscritto un accordo in cui l’azienda di Portland si impegna a fornire in esclusiva alla società calcistica “tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili”. Non è ben chiaro invece cosa ne sarà della maglia “da partita” della squadra, visto l’accordo venuto meno. Nelle scorse settimane erano emerse numerose immagini di quella che sarebbe stata la divisa per il campionato 2020-2021, ma fino ad oggi non erano mai state ufficializzate. Restano comunque forti dubbi in merito ai tempi, visto che la stagione che verrà dovrebbe iniziare indicativamente fra settembre e ottobre, di conseguenza bisognerebbe fare in fretta. La “nuova” divisa giallorossa circolante sul web era stata decisamente apprezzata dai fan, con tre strisce orizzontali a livello delle spalle e un design in stile anni ’80.



