Roma Photo Marathon 2019/ 26 maggio: la kermesse fotografica che premia la creatività

La Roma Photo Marathon 2019 torna nella Capitale e la prossima domenica 26 maggio ripropone il contest fotografico itinerante aperto a professionisti ed amatori per quello che almeno in Italia è una sorta di evento unico nel suo genere: per la quinta edizione romana della maratona fotografica ideata dall’omonima associazione culturale con sede a Torino l’appuntamento è per le ore 10 presso il Click Point allestito in Piazza San Silvestro per dare vita a una kermesse che nasce non solo per diffondere l’amore e la passione per la fotografia ma anche per promuovere indirettamente e in modo creativo l’ambiente e le bellezze del patrimonio artistico e culturale della nostra penisola. Infatti, la Italia Photo Marathon è una manifestazione che fa tappa nelle principali città del Paese come in un vero e proprio tour e dopo aver toccato Genova lo scorso 7 aprile e Firenze il 5 maggio, adesso è la volta di Roma prima che il testimone pass a La Spezia, Milano e poi Torino il prossimo 29 settembre.

LA MARATONA FOTOGRAFICA NELLA CAPITALE

Ma in cosa consiste la Roma Photo Marathon che gli stessi organizzatori definiscono “la maratona fotografica più divertente”? Al fine di diffondere la cultura relativa a questa arte e allo stesso tempo valorizzare i luoghi più belli d’Italia, la manifestazione organizzata anche col patrocinio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) proporrà per questa edizione 2019 nove temi sui quali i partecipanti -le iscrizioni sono aperte a tutti- potranno cimentarsi e “sfogare” la propria creatività, senza dimenticare che vi sarà anche una apposita sezione dedicata anche ai video per raccontare la Città Eterna. Come da regolamento tuttavia sarà possibile concorrere a una sola delle due categorie, oppure a entrambe e poi, in diretta, tutto il materiale realizzato dovrà essere caricato entro e non oltre la mezzanotte della domenica stessa nell’area riservata agli iscritti sul portale ufficiale della Roma Photo Marathon.

IL CONTEST E I PREMI IN PALIO

Per partecipare al contest della Italia Photo Marathon in programma nel weekend a Roma basta iscriversi sul sito ufficiale pagando la quota di iscrizione (che è di 15 euro e comprende comunque non solo il kit di gara e la maglietta ufficiale dell’edizione 2019, ma consente anche una prova gratuita delle attrezzature fotografiche della Nikon, Manfrotto e Plaber per tre ore): la quota è prevista dal momento che per i vincitori i premi in palio sono davvero interessanti e vanno da workshop professionali in alcune aziende leader del mondo della fotografia, ad attrezzature che faranno la gioia soprattutto dei professionisti fino a buoni-acquisto che potranno essere spesi presso i Nikon Store di tutta Italia. A proposito del contest vero e proprio va ricordato che i nove temi fotografici rimarranno segreti fino a domenica mattina in modo da introdurre una componente “game” e di incentivo alla creatività dei foto-maratoneti che, tra l’altro, saranno incentivati a muoversi nella Capitale utilizzando la mobilità smart ed eco-sostenibile. Per tutte le ulteriori informazioni si può fare riferimento al suddetto portale della manifestazione, agli attivissimi canali social e comunicando e condividendo le proprie esperienze mediante l’hashtag ufficiale #RomaPhotoMarathon.



