Roma, scontrino da 430 euro per due spaghetti/ Il ristorante “Tutto scritto nel menù”

430 euro per mangiare due piatti di spaghetti e bere dell’acqua. E’ accaduto in un ristorante di Roma, precisamente l’Antico Caffè di Marte, in via Banco di Santo Spirito. La notizia è riportata in queste ore dal quotidiano Il Messaggero, ed ha come sfortunate protagoniste due ragazzi giapponesi, che dopo aver pranzano si sono trovate il conto salatissimo. La vicenda risale al 4 settembre scorso, quando le due clienti hanno deciso di denunciare il tutto pubblicando lo scontrino su Facebook. In breve tempo, sia giapponesi quanto italiani, hanno iniziato a commentare in maniera amara l’accaduto. A far storcere il naso sono diversi dettagli, a cominciare dal conto diviso in 349.80 di importo complessivo, con l’aggiunta di 80 euro di mancia. «Per noi non è obbligatoria – le parole dei camerieri al Messaggero – Al momento di pagare chiediamo al cliente se vuole dare la mancia, e può scegliere tra il 10 e il 20 per cento dell’importo, tutto liberamente». Fatto sta che il 20% di 429 fa 69 e non 80.

ROMA, SCONTRINO DA 430 EURO PER DUE SPAGHETTI

Per quanto riguarda la spesa per il doppio piatto di spaghetti, il personale del locale prova a fare chiarezza: «Il nostro menu è chiaro – le parole di Giacomo Jin, ristoratore – tutto è scritto nel dettaglio, basta guardare i prezzi: massimo 16 euro per uno spaghetto allo scoglio. Per pagare quella cifra le ragazze non avranno preso solo gli spaghetti, ma anche pesce. D’altronde, da noi il pesce è fresco: il cliente lo sceglie al bancone, noi lo pesiamo e lo cuciniamo». Evidentemente le due giovani non si attendevano di spendere così tanto, fatto sta che il loro non sarebbe un caso isolato, visto che altri ex clienti dello stesso locale hanno denunciato: «Ho mangiato qui il 27 agosto e siamo stati derubati. Sul menu scrivono 6,5 euro per etto di pesce, ma quando abbiamo finito il pranzo, abbiamo pagato 476,4 euro…».

