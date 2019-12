Roma, trovata famiglia morta in casa/ Madre, padre e figlia di soli pochi mesi

Choc a Roma, dove è stata rinvenuta un’intera famiglia senza vita: padre, madre e la figlia, tutti e tre morti. A darne notizia in questi ultimi minuti sono i principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenza Adnkronos, secondo cui la madre avrebbe 26 anni, il padre 38, e la loro figlia di soli pochi mesi. Inizialmente erano stati rinvenuti dalle forze dell’ordine solo la mamma e la piccola, poi è stato scoperto anche il cadavere del compagno della madre, e presumibilmente papà della bimba. Il macabro rinvenimento è avvenuto alle ore 12:00 di oggi da parte dei vigili del fuoco, precisamente in un appartamento che si trova nel comune di Labico, nella provincia di Roma. In base a quanto emerso dopo una prima ispezione, sembra che i cadaveri dei tre siano lì da almeno un paio di giorni, anche se solo l’autopsia, già richiesta dal pm di turno, stabilirà con esattezza i tempi del decesso e soprattutto le modalità della loro morte.

ROMA, TROVATA FAMIGLIA MORTA IN CASA: L’ALLARME DELLA PROPRIETARIA

A chiamare i soccorsi era stata la proprietaria di casa della stessa abitazione, una casa sita in via Fioramonti, che non aveva più notizia da giorni dei tre inquilini. Sul posto, come scrive Il Gazzettino, è stato inviato il mezzo di soccorso che di solito viene utilizzato in caso di presenza di sostanze chimiche o nocive, di conseguenza è molto probabile che i tre siano morti a seguito di qualche esalazione nociva. Probabile in particolare che la famiglia abbia respirato il micidiale monossido di carbonio, un gas inodore e incolore ma altamente mortale, che potrebbe essere fuoriuscito da un secchio in metallo, utilizzato per riscaldare la legna. La famiglia sarebbe di origini africane, precisamente della Nuova Guinea: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

