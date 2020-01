Roma, voragine vicino al Colosseo/ Palazzo evacuato: almeno 15 persone in strada

Voragine nei pressi del Colosseo, a Roma: un tratto di strada ha ceduto in via Marco Aurelio portando all’intervento dei vigili del fuoco ed all’evacuazione di un intero edificio di quattro piani. Sono in tutto 24 gli appartamenti evacuati in via precauzionale, come riferisce TgCom24, mentre il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Si è reso necessario l’intervento della polizia locale al fine di gestire nel migliore dei modi la viabilità e l’assistenza alloggiativa. Al lavoro sul posto anche gli agenti del commissariato Celio. Secondo le prime notizie che giungono da parte dei Vigili del Fuoco, al momento sarebbero circa 15 le persone evacuate dalle rispettive abitazioni (22 secondo SkyTg24). Oltre al traffico temporaneamente bloccato nei pressi del Colosseo, nella medesima via in cui è stata segnalata la presenza di una voragine sono state interdette momentaneamente due attività commerciali all’altezza del civico 18B.

ROMA, VORAGINE VICINO AL COLOSSEO: INTERVENTI IN CORSO

Non solo il problema delle buche: Roma deve fare i conti anche con una voragine che si sarebbe aperta proprio nei pressi del Colosseo, nel cuore della città eterna. Secondo quanto riferisce Fanpage.it, si tratterebbe di un cedimento strutturale a ridosso di un edificio di quattro piani all’altezza del civico 20, tra via Claudia e via Ostilia. La segnalazione ai vigili del fuoco sarebbe arrivata intorno alle 8 del mattino. Attualmente sono in corso i lavori per la messa in sicurezza dell’area ma anche le procedure di sistemazione per le persone coinvolte. In caso di impossibilità ad essere ospitati in modo adeguato, il Comune ha messo a disposizione delle strutture al fine di poterle ospitare. Si stanno effettuando inoltre tutte le verifiche del caso per individuare cosa abbia provocato il danneggiamento del palazzo e per questo sono in corso interventi sulle condutture dell’acqua. La strada è stata chiusa per agevolare l’intervento da parte dei tecnici Acea, Italgas, Roma Capitale e un funzionario di servizio.

