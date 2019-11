Maltempo Autostrade, A10 chiusa Savona-Albisola/ Viabilità Liguria-Piemonte: caos A4

L’allerta meteo rossa in Liguria e Piemonte sta mettendo in ginocchio non solo le strade cittadine, i corsi d’acqua a rischio esondazione e le coltivazioni: anche le autostrade risentono pesantemente del maltempo incessante che si sta abbattendo ormai da giorni al Centro-Nord. Come informa l’Anas, l’A10 Genova Ventimiglia ha subito due smottamenti in due punti distinti dell’autostrada provocando così la chiusura temporanea di due tratti molto trafficati: tra Varazze e Arenzano verso Genova la prima chiusura, Alibisola-Savona verso Ventimiglia per la seconda chiusura imposta per i danni creati dal maltempo. Sono entrambi i tratti dati in ripristino dopo esser stati chiusi per tutta la notte, mentre Telenord avvisa che sempre sull’A10 serve molta attenzione in galleria dopo Pegli (direzione Savona) per costanti allagamenti ancora non risolti. «È passata la seconda nottata di allerta rossa in Liguria: ancora piogge con allagamenti e disagi diffusi, soprattutto su Savona e la Val Bormida. Evacuate dalle loro abitazioni altre 23 persone, 14 nella zona da Altare a Mallare (Savona) e 9 a Sant’Olcese (Genova) a causa di due frane», spiega questa mattina il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

AUTOSTRADE KO PER MALTEMPO ANCHE IN PIEMONTE

Non solo Liguria, il maltempo e le conseguenti difficoltà sulla viabilità delle autostrade coinvolge anche il vicino Piemonte: questa mattina è stata chiusa l’autostrada A4 Torino-Trieste a Brandizzo, in direzione Torino per decisione del sindaco di Brandizzo Paolo Bedoni. Il tratto in direzione Milano, anch’esso molto trafficato normalmente, è stato chiuso momentaneamente causa il maltempo delle ultime ore che ha portato fino all’esondazione del vicino torrente Malone. Ieri sera il corso d’acqua aveva allagato il Ristorante Lido Malone ma le piogge incessanti della notte hanno portato l’acqua molto vicino all’autostrade, costringendo le autorità ad agire di conseguenza. Attenzione all’allerta pioggia e nubifragi che in questi minuti si stanno abbattendo – come riporta il servizio in tempo reale di Autostrade per l’Italia – sull’A7 Milano Genova all’altezza di Serravalle Scrivia, sull’A5 Torino-Aosta tra l’autoporto di Courmayeur e il raccordo con la statale 25, ancora sull’A4 tra Pero e Brescia in direzione Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA