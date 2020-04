Romagnoli resta al Milan/ Calciomercato: è pronto il rinnovo per il capitano

Alessio Romagnoli rinnoverà col Milan, dunque il difensore e capitano è destinato a diventare sempre più bandiera rossonera. Lo assicura La Gazzetta dello Sport nell’edizione in edicola oggi. Al Milan si annuncia l’ennesima rivoluzione in estate, con molti addii pesanti, ma Romagnoli non rientrerà tra questi perché diventerà sempre di più il perno della difesa oltre che un simbolo per il Milan del futuro. La Gazzetta ne è sicura e scrive che il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, attualmente in scadenza nel 2022, è una priorità della società, che non intende ripetere quanto sta accadendo con Gianluigi Donnarumma. Il Milan dunque avrebbe già pronta una nuova offerta contrattuale per il suo difensore e capitano.

ROMAGNOLI RESTA AL MILAN: AL SUO FIANCO GABBIA

Non ci dovrebbero essere problemi per mettere tutto nero su bianco, perché Romagnoli, per il ruolo che ricopre e per l’amore per il club, sarebbe disposto ad accettare. In un Milan destinato verosimilmente a salutare Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, proprio Romagnoli sarà sempre più il leader. La Gazzetta dello Sport di oggi parla diffusamente anche di Matteo Gabbia, destinato ad essere la spalla di Romagnoli nella difesa del Milan che verrà. Prodotto del vivaio rossonero, Gabbia potrebbe diventare con gli anni un altro pilastro del Milan, che dunque almeno per quanto riguarda i difensori centrali dovrebbe dormire sonni tranquilli per molto tempo. Tutto sembra convergere per la soluzione interna: Gabbia sembra l’uomo giusto al momento giusto.



